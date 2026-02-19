국힘, 23일 1차 영입 인재 발표…조정훈 "청년·여성 중심일 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"새 얼굴들 끊임없이 발굴할 것"

국민의힘이 6월 지방선거를 앞둔 가운데 다음 주 월요일(23일)에 1차 영입 인재를 발표한다. 청년과 여성 중심으로 1차 인재를 선보인 뒤 앞으로 매주 추가 영입 인재를 발표할 방침이다.

조정훈 국민의힘 인재영입위원장이 19일 국회에서 열린 인재영입위 제3차 회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

조정훈 국민의힘 인재영입위원장은 19일 국회에서 제3차 인재영입위원회 회의를 마치고 난 뒤 기자들과 만나 "다음 주 월요일(23일)에 장동혁 당대표와 제가 최고위원회의 직후 (1차 인재 영입을) 발표하는 것으로 계획을 변경했다"고 말했다.

앞서 인재영입위는 제3차 회의 직후 1차 인재 영입을 발표하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 오늘이 윤석열 전 대통령 1심 선고일임을 고려해 발표를 미룬 것으로 보인다. 조 위원장은 "내부적으로 (발표) 준비는 다 끝났다"며 "정치적으로 무거운 일정이 겹친다는 판단하에 (시기를) 당대표와 조율했다"고 했다.

인재영입위는 이날 회의에서 200여장 정도의 이력서를 검증해 1차 집중 검증 대상 후보 30명을 추렸다. 최종 선정 규모는 미정이지만 한 자릿수일 것이라는 게 조 위원장 설명이다. 그는 "1차 발표는 상징성이 주목될 것"이라며 "청년과 여성 중심으로 발표하지 않을까 싶다"고 했다.





국민의힘은 1차 영입 인재를 발표한 뒤 25일께 영입식을 개최할 예정이다. 앞으로 3월 중순까지는 매주 영입된 인재를 발표한다. "결국 선거는 얼굴 싸움"이라고 강조한 조 위원장은 "새로운 스타트를 함께할 새 얼굴들을 끊임없이 발굴해 국민께 신선함, 전문성, 열정으로 판단 받을 것"이라고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

