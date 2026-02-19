본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

영상·로봇에 AI 모델까지…새해 전세계가 놀란 중국의 기술

공병선기자

입력2026.02.19 10:14

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

바이트댄스, 영화 수준 영상 AI 모델 출시
中 춘제에 공중서 360도 회전하는 로봇 등장
딥시크, '제2의 딥시크 쇼크' 예약
"미국과 격차 줄어"

영상부터 로봇까지 중국의 인공지능(AI)가 전 세계를 뒤흔들고 있다. 간단한 명령어 입력만으로 할리우드 영화에 버금가는 영상을 뽑아내는 등 중국의 '저비용·고효율' AI 모델이 제2의 '딥시크 쇼크'를 가져올 수 있다는 전망도 나온다.


영상·로봇에 AI 모델까지…새해 전세계가 놀란 중국의 기술 아일랜드 출신 영화 감독 루어리 로빈슨은 지난 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) X(옛 트위터)에 영화 배우 브래드 피트와 톰 크루즈가 전투를 벌이는 15초 분량의 영상을 게재했다. 영상은 중국 틱톡의 모회사 바이트댄스의 AI 영상 생성 모델 '시댄스 2.0'로 제작됐다. X 캡처
AD

19일 AI 업계는 중국 틱톡의 모회사 바이트댄스가 지난 10일 출시한 AI 영상 생성 모델 '시댄스 2.0' 충격에서 벗어나지 못하고 있다. 바이트댄스는 지난해 12월 '시댄스 1.5'를 공개한 이후 약 2개월 만에 새로운 모델을 내놓았다. 이미지와 설명 글을 입력하고 원하는 화면 비율, 영상 길이, 화질 등을 설정하면 영화 수준의 영상을 뽑아내는 게 특징이다. 아일랜드 출신 영화감독 루어리 로빈슨은 지난 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) X(옛 트위터)에 영화배우 브래드 피트와 톰 크루즈가 폐건물 옥상에서 박진감 넘치게 전투를 벌이는 15초 분량의 영상을 게재했다. 로빈슨은 "시댄스 2.0에 명령어 단 두 줄 입력했을 뿐"이라고 말했다.


고품질 영상을 만드는 데 인력이 필요 없어지면서 영화 생태계 자체가 흔들릴 수 있다는 우려도 커지고 있다. 중국 유명 영화감독 자장커는 "나 역시 시댄스 2.0으로 단편 영화를 만들려고 한다"며 "영화 한 편을 찍으려면 감독 1명만 있으면 될 것"이라고 말하기도 했다. 미국 영화계는 바이트댄스의 AI 영상 생성 모델이 저작권을 침해한다며 반발했다. 미국영화협회(MPA)는 성명을 통해 "시댄스 2.0은 미국 저작권 작품을 대규모로 무단 사용했다"며 "바이트댄스는 저작권 침해 행위를 즉각 중단해야 한다"고 경고했다.

뒤뚱거리던 로봇, 1년 만에 '공중제비'…中 로봇 제조업, 연평균 10% 성장 전망
영상·로봇에 AI 모델까지…새해 전세계가 놀란 중국의 기술 지난 16일 중국 중앙TV(CCTV)의 춘제 특집 프로그램 '춘완'에서 중국 로봇 기업 '유니트리'의 로봇 'G1'이 무술 동작을 펼치고 있다. 유튜브 캡처

이번 춘제(春節·중국의 설) 기간 공개된 중국의 정교해진 로봇들은 전 세계 로봇 전쟁의 신호탄을 쏘아 올렸다. 지난 16일 중국 중앙TV(CCTV)의 춘제 특집 프로그램 '춘완'에는 중국 기업이 만든 휴머노이드 로봇들이 연이어 등장했다. 특히 로봇 전문기업 유니트리의 로봇 'G1' 10여개는 칼과 쌍절곤을 휘두르거나 공중에서 360도 회전하는 등 복잡한 무술까지 소화했다.


유니트리의 로봇은 1년 전만 해도 뒤뚱거리면서 응원 소품을 흔드는 정도로만 움직였다. 중국의 로봇 기술이 1년 만에 장족의 발전을 이뤘다는 평가가 나오는 이유다. 왕싱싱 유니트리 최고경영자(CEO)는 "정밀한 대형 전환이나 무술 동작을 동시에 구현하는 집단 제어 기술을 이번에 처음 공개했다"며 "향후 물류와 제조 등 다양한 현장에서 로봇을 운용하거나 개별 로봇을 효율적으로 배치할 수 있는 기술"이라고 설명했다.


중국의 로봇 시장은 가파르게 성장하고 있다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2024년 기준 중국은 전 세계 산업용 로봇 도입량의 54%를 차지하고 있다. 게다가 해외 보다 자국 시장에서 중국산 로봇의 판매량이 많을 정도로 내수까지 받쳐주는 상황이다. IFR은 중국 로봇 제조업은 2028년까지 매년 연평균 10% 성장할 것으로 전망했다.

딥시크의 V4에 AI 연산 비용 줄이는 '엔그램' 기술 포함 전망
영상·로봇에 AI 모델까지…새해 전세계가 놀란 중국의 기술

중국 AI 스타트업 '딥시크'는 바이트댄스와 유니트리에 이어 또 다시 세계에 충격을 줄 것을 예고했다. 딥시크는 지난달 과학 분야 사전 논문 공개 사이트 '아카이브'(arXiv)를 통해 '매니폴드 제약 초연결'(mHC, Manifold-Constrained Hyper-Connections) 제하의 논문을 발표했다. 대규모 AI의 연산 비용을 줄이는 대신 고차원적인 추론에 집중하게 하는 '엔그램'(Engram)이란 기술에 대한 내용이 논문에 담겼다. 엔그램은 조만간 공개되는 딥시크의 저비용 고효율 AI 대규모언어모델(LLM) '딥시크 V4'에 포함된다는 관측이 나오고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

딥시크 V4가 뛰어난 성능 개선을 보여주면 미국 중심의 그래픽처리장치(GPU) 생태계에 영향을 줄 전망이다. 이미 지난해 딥시크는 미국 빅테크의 10분의1 비용으로 LLM을 개발하면서 이른바 '딥시크 쇼크'를 일으키기도 했다. 영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 지난달 "중국이 AI 경쟁에서 승리할 것"이라며 "중국의 주요 LLM은 미국 빅테크와의 성능 격차를 빠르게 줄였다. 민간 부문 AI 투자는 미국이 중국보다 크지만 중국 정부의 지원까지 합치면 그렇게 차이 나지 않는다"고 평가했다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

  • 26.02.1713:49
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나
    서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나

    건설업계가 3년간의 부실 정리를 마무리하고 반등 채비에 나서고 있다. 국내에서는 서울 핵심지를 중심으로 대규모 정비사업 장이 열렸고, 해외에서는 인공지능(AI)발 전력 수요 폭증에 따른 원전 수주 소식이 잇따르는 추세다. 안정적인 내수 수익 기반에 글로벌 성장 동력이 맞물리면서 건설업 체질 개선과 가치 재평가가 가속화하고 있다는 분석이 나온다. 17일 건설업계에 따르면 박세라 신영증권 연구원은 최근 '건설, 사야 할

  • 26.02.1711:50
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외
    법은 '금지' 세칙은 '허용'…은행 '셀프 감정' 53년째 예외

    금융기관의 부동산 담보 자체 감정평가를 둘러싼 감정평가업계와 은행권의 갈등 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 국토교통부는 지난해 은행 자체평가를 위법으로 판단했고, 국정감사에서도 여러 차례 같은 지적이 나왔다. 금융위원회도 개선을 약속했다. 그러나 5개월이 지난 지금까지 은행권은 자체평가 중단 시점을 밝히지 않고 있다. 협의 교착…특정 은행 물량은 3배 급증 17일 감정평가업계에 따르면 한국감정평가사협회는 금

  • 26.02.1414:44
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'
    좁을수록 인기?…수도권에선 중형 면적보다 소형 청약 '러시'

    분양가 상승 흐름으로 인해 수도권 아파트 청약 시장에서 소형 면적이 중형보다 더 큰 인기를 얻고 있다. 지난해엔 소형 청약자 수가 처음으로 중형을 앞서기도 했다. 14일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 중 전용면적 60㎡ 이하 소형아파트에 21만8047명이 몰린 것으로 파악됐다. 전용 60∼85㎡의 중형 아파트에 21만7322명, 전용 85㎡를 초과하는 대형 아파트에 4만9902명이 접수했다. 한국부동

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기