본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

소종섭정치스페셜리스트

입력2026.01.28 11:24

시계아이콘03분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"지방선거 앞두고 변수 만들 이유 없어"
"1인 1표제 본질은 공정성, 이해충돌 문제"
"대통령 임기 초에 명청대전? 비정상적"

여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화로 추가 인터뷰했다.


이 수석최고위원은 "더불어민주당과 조국혁신당이 합당하면 지방선거에 악재가 될 것"이라며 "선거를 앞두고 변수를 만들 이유가 없다"고 주장했다. 정청래 대표가 앞장서 추진 중인 합당에 반대한다는 걸 분명히 했다. 그러면서 "용서받기 어려운 행동"이라는 말로 정 대표를 강도 높게 비판했다.

이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워" 이언주 더불어민주당 수석최고위원이 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연했다.
AD

대통령 신년 기자회견 얘기부터 해보자. 전체적으로 어떻게 봤나

이재명 정부 성장의 방향에 관해서 설명하는 자리였지 않나? 그냥 성장이 아니라 나름대로 어떤 철학이 있다. 주목되는 부분이 있다면 지방 주도 성장을 강조했다. 전남-광주, 대전-충남 통합 문제가 있는데 주목된다. 저 실험이 어떻게 귀결될 것인가 하는….


지방선거 전에 다 통합될 걸로 보나?

그렇다. 통합에 따른 경제 효과는 전남-광주가 훨씬 클 것이다. 광주는 소비 도시고, 전남은 생산 도시다. 광주-전남이 조금 낙후된 편인데 산업적으로는 이런 통합을 기회로 굉장한 경제 효과가 기대된다. 그러면 광주가 발전하는 것 아니냐고 생각할 수 있는데 그게 아니라 사실은 전남 같은 경우에도 소득이 굉장히 높아질 것이다. 생활 수준과 소득, 이게 중요하다.


환율은 어떻게 보나. 이 대통령은 신년 기자회견에서 한두 달 뒤면 한 1400원대로 내려갈 것이라고 전망했는데.

미국이 금리를 올릴 때 우리가 그걸 놓쳤다. 놓쳤다기보다 안 했다. 왜냐하면 사실 금리를 올리면 경기 부양이 잘 안 된다. 윤석열 정권 때였는데 정치적 이유에서 그랬던 것 같다. 그러다 보니까 금리 격차가 고질적으로 됐다. 지금은 우리가 동결하고 미국은 내리면서 조금 접근하고 있다. 좀 더 접근해야 한다. 미국이 좀 더 내릴 것이니 우리는 동결하면서 격차를 줄여야 한다. 그러면 환율은 아마 안정될 것이다.


특단의 대책이 필요하지는 않나.

특단의 대책이라고 뾰족한 수가…. 특단 대책이라는 게 금리 올리는 것이다. 근데 경기가 나쁘니까 지금 올리면 굉장히 충격이 간다. 조금 나아질 거라고 예상하는 게 코스피가 좋아지니까 서학개미들이 돌아올까 말까 아마 고민할 것이다.

이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워" 이언주·황명선·강득구 더불어민주당 최고위원이 지난 23일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 하고 있다. 이들은 “정 대표의 독선과 비민주성을 강력히 규탄한다”며 공식 사과와 진상 규명을 요구했다. 김현민 기자

'진보 진영의 대부'로 평가되는 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 별세했다.

민주화 시대의 거목이 졌다. 고인의 뜻을 되새기면서 그걸 바탕으로 이재명 시대, 새로운 대한민국을 민주화 이후 세대가 어떻게 열어갈 것인지 고민해야 한다. 고인의 삶을 재해석해 시대에 맞게 승화해야 한다고 생각한다.


정청래 대표가 조국혁신당과의 합당 추진을 선언하며 논란이 일고 있다.

합당과 관련해 대통령과 어떠한 논의도 없었다는 게 당 공식 입장이다. (대통령과) 사전 소통이 없었던 걸 확인했다. 신중한 숙고가 필요한 사안인데 (정 대표가) 혼자만의 판단, 결정에 따라 하고 있다. 용서받기 어려운 행동이다. 1인 1표제 추진과는 다른, 엄청나게 중차대한 일이다. 거대 집권 여당이고 대통령 지지율이 고공행진 중인데 선거를 앞두고 변수를 만들 이유가 없다.


대통령의 중도 실용 노선에 대해 중도층의 신뢰가 구축돼 가는 상황인데 (합당 추진은) 국정 안정감이 흔들릴 수 있는 사안이다. 합당 이후에 혼란이 생겼을 때 국정 운영에 피해가 갈 수도 있다. 연대나 협력을 할 수도 있는데 선거를 앞둔 이 시점에 굳이 합당을 추진해 상대 진영을 결집시킬 이유가 있나. 특히 서울·부산·울산·경남 선거에 도움이 안 된다. 합당은 선거에 악재가 될 것이다


정 대표는 1인 1표제 당헌 개정도 재추진하고 있다.

진작부터 찬성했다. 문제는 너무 급격하게 하다 보니까 오해를 받는 측면이 있다. 오해인지 아니면 실제 그런지는 모르겠지만…. 왜 이렇게 과격하게 하는 거지, 왜 이렇게 밀어붙이지, 이런 것들이 있다. 전당대회 규칙을 크게 바꿀 때는 보통 전당대회 준비위원회(전준위)에서 출마자들이 모여서 협의를 하고 그래야 공정하지 않나.


본인이 출마할 것이 거의 확실시되고 본인도 안 나간다는 얘기 안 하는데, 자기가 지금 대표로서 이것을 주도해서 혼자 다 폐지해 버린다? 불공정하고 이해 충돌 우려가 있다. 이건 1인 1표를 찬성하냐, 반대하냐의 문제라기보다는 현시점에서 권력의 향배에 영향을 미치는, 되게 예민한 것이기에 공정성을 기할 필요가 있다. 본인이 적용받을 걸 본인이 수정하면 안 되니까, 그러면 고치되 이번 전당대회 말고 다음부터 적용하자 이런 제안이 나온다.


같은 입장인가?

제가 그 얘기를 한 건 아니지만, 일리가 있다, 좋은 생각이다. 그러면 오해를 안 받을 것 아닌가? 이 문제의 본질은 1인 1표제 자체에 대한 찬반이 아니고 공정성 문제, 이해 충돌 문제다. 그게 아니면 전준위에서 하는 게 맞지 않을까. 출마할 이해관계자들이 함께 모여서 조율하는.


8월 전당대회부터 적용하는지 여부는 중앙위원회에서 결정할 텐데 그럼 거기서부터 격돌하나?

전당대회 전초전이 될 수 있다. 그러니까 별로 바람직하지 않다. 아직 전당대회가 몇 달 남아 있는데 벌써 전당대회 룰 가지고 막 싸우고 그런 모습이…. 본인(정 대표)에게도 도움이 안 될 것이다.


만약 이번에도 통과가 안 되면 정 대표가 상당한 타격을 받을 텐데.

그래서 아마 사력을 다할 것이다. 그게 바람직하지 않다. 지금 많은 이슈가 있는데, 당원들끼리 내부에서 갑론을박하면 바람직한 건 아니다. 그래서 이런 얘기는 나중에 전당대회가 다가올 때 전준위에서 하자는 것이다.


친명, 친청, 명청대전이라는 말이 나온 지가 꽤 됐다.

정상적이지 않다. 이런 상황 자체가 비정상이다. 논란이 되는 것 자체가 바람직하지 않다. 굉장히 우려스럽다. 지금 대통령 임기가 1년도 안 지났는데 권력의 향배를 놓고, 그것을 위한 규칙을 가지고 다투고, 또 이해충돌 문제까지 나오면서 이렇게 하는 게…. 시기적으로도 부적절하다. 제가 만약에 대표라면 저는 이렇게 하는 게 나한테 유리하다고 하더라도 국가와 당을 생각할 때 지금은 아니라고 판단하고 안 할 것 같다. 그래서 안타깝다. 대통령이 편하지는 않을 것이다. 어쨌든 여당 대표가 대통령 임기 초에 보통 자기 권력욕을 드러내진 않는다.


지난 16일 '이란 사태 관련 결의안'을 대표 발의했던데,


지금 뜨는 뉴스

AD

여야 의원들 77명이 동참했다. 이건 누구 편의 문제가 아니라 보편적 인권의 문제다. 상당히 많은 희생자가 생기고 많게는 2만 명이라는 말까지 있지 않나? 침묵을 지키면 안 된다, 외교 관계를 고려할 때 국회가 얘기할 수밖에 없는 사안이라는 생각이 들어서 더 이상의 희생을 막기 위해 발의했다. 내고 나니까 이란 측에서 연락이 왔다. 만나서 듣긴 했는데 시각이 굉장히 다르더라. '더 이상의 희생은 묵과할 수 없다. 그것에 따라서 아마 국회가 이것을 더 빨리 통과를 시키든 아니면 좀 지켜보든 할 것이다'라고 말했다.




소종섭 정치스페셜리스트 kumkang21@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기