2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"[부동산AtoZ]

2월 주택사업경기전망지수 15.3P ↑

수도권에선 경기·인천·서울 순 개선

"수도권 집값 상승 지방으로 확산"

서울 시내 아파트 모습. 연합뉴스

서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다.

주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다.

수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 업체가 많다는 것을 뜻한다.

특히 수도권에선 경기가 16.5포인트 올라 109.0을 기록했고 이어 인천이 13.4포인트 오른 100.0, 서울 5.7포인트 상승한 113.0으로 나타났다.

주산연은 "지난해 10·15 대책 이후 서울을 비롯한 수도권의 거래량은 감소하며 거래 위축이 이어지고 있으나, 매매가격 상승세는 오히려 강화되는 모습"이라며 "다만 최근 급등했던 강남권 고가 주택시장은 대출 규제 강화와 피로감으로 관망세로 전환된 반면, 관악·성북 등 중저가 아파트 비중이 높은 지역에서는 풍선효과와 실수요자 추격매수로 서울 평균을 웃도는 가격 상승이 나타났다"고 전했다.

이어 "서울 주요 지역의 높은 주택가격과 대출 규제로 인해 수요가 인천·경기 지역으로 빠르게 전이되는 탈서울 현상이 가속화되고 있다"라며 "수도권 전반의 가격 상승 압력이 확대되며 주택시장에 대한 사업자들의 심리도 개선된 것으로 나타났다"고 했다.

주산연은 또 "최근 정부가 다주택자에 대한 양도소득세 중과 재개 의지를 명확히 하고 있어 이에 따른 매물 잠김 심화나 중과 유예 종료 시점의 급매물 출회 가능성 등 시장의 가변성을 고려할 필요가 있다"고 덧붙였다.

비수도권 중 광역시는 10.2포인트 상승해 99.1로 예측됐다. 광주가 가장 많은 25.5포인트 상승했고 이어 울산 24.6포인트, 대구 7.4포인트, 세종 6.6포인트 대전 5.6포인트 순으로 나타났다. 부산은 8.1포인트 하락한 87.5를 기록했다.

도 지역도 20.3포인트 오른 89.0으로 전망됐다. 모든 지역이 상승한 가운데 충북 27.3포인트, 제주 21.7포인트 경남 21.5포인트, 충남 20.9포인트 순으로 올랐다.

주산연은 "수도권과 지방 모두 경기 전망이 개선된 것은 최근 수도권 집값 상승세가 지속되는 가운데 이러한 상승 온기가 지방 대도시와 주변 지역으로 퍼지면서 주택사업 여건이 좋아질 것이라는 기대감이 반영된 것으로 보인다"라며 "울산은 주력 산업 회복에 따른 실수요 개선으로 거래·가격 상승이 나타났고 세종은 행정수도 이전 등 정책 기대감이 작용하면서 두 지역 모두에서 사업자 심리가 뚜렷하게 개선된 것으로 평가된다"고 설명했다.

한편 이달 전국 자금조달지수는 전월 대비 5.7포인트 하락한 83.3으로, 자재수급지수는 7.4포인트 상승한 104.2로 전망됐다.





최근 대출금리 상승과 분양아파트 중도금 대출까지 문턱이 높아지면서 사업자금 융통 여건이 악화돼 자금조달지수가 하락했다고 주산연은 전했다. 자재수급지수 상승은 환율이 다소 안정돼서 수입 자재 물가가 진정될 것이라는 기대와 레미콘과 시멘트 수요 감소에 따른 가격 하락 영향인 것으로 분석됐다.





