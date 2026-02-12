핀란드 스키점프 감독 퇴출… '음주 스캔들'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계올림픽 현장서 음주 문제 적발 귀국 조처

핀란드스키협회 대회 종료 후 후속 징계 예정

핀란드 스키점프 대표팀 총감독이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 현장에서 음주 문제로 퇴출당했다.

이고르 메드베드 핀란드 스키점프 대표팀 감독. 가디언 캡처

핀란드올림픽위원회는 12일(현지시간) 이고르 메드베드 스키점프 대표팀 감독을 귀국 조처했다고 밝혔다. 핀란드 매체 헬싱키 타임스에 따르면, 메드베드 감독은 대회 기간 음주와 관련한 팀 규정을 위반해 핀란드스키협회와 핀란드올림픽위원회는 내부 규정에 따라 퇴출 결정을 내렸다. 핀란드스키협회는 "올림픽 종료 후 이번 사안을 재검토하고 적절한 후속 조처를 할 예정"이라고 했다.





슬로베니아 출신 메드베드 감독은 2024~2025시즌을 앞두고 핀란드 스키점프 대표팀 총감독으로 부임했다. 그는 "실수를 저질렀고 진심으로 죄송하다"며 "핀란드 대표팀 전체, 선수들, 그리고 팬 여러분께 사과드린다"고 고개를 숙였다.





