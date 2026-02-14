김남일, 햄버거 가게 '충격적' 매출 공개…"축구선수는 왜 사기를 잘 당할까?"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김남일, 강남서 햄버거 매장 운영 중

"하루 매출 30만원" 폭로에 당황

전 국가대표 축구 선수 김남일이 자영업에 도전해 겪은 현실적인 고충이 공개됐다. 최근 서울 강남역에 연 햄버거 가게 하루 매출이 30만 원 수준이라는 사실이 폭로되자, 크게 당황한 모습을 보였다.

전 국가대표 축구 선수 김남일이 자영업에 도전하며 겪는 현실적 고충이 공개됐다. 정호영 SNS 캡처

13일 유튜브 채널 안정환 19에는 '축구 선수들은 왜 사기를 잘 당할까?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 김남일과 함께 전 프로축구 선수 김호남이 출연해 선수 시절 투자 경험과 창업 뒷이야기를 털어놨다.

대화는 자연스럽게 자영업 이야기로 옮겨갔다. 안정환은 최근 햄버거 가게를 연 김남일을 가리키며 "요즘 자영업의 고충을 몸소 겪고 있다"고 운을 뗐다. 이어 "하루 매출이 30만 원이라고 짜증을 내더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

갑작스러운 매출 공개에 김남일은 즉각 반응했다. 그는 "그 이야기를 왜 여기서 하느냐. 햄버거집을 한다고만 하면 되지, 30만 원 팔았다는 것까지 굳이 밝힐 필요가 있느냐"며 불편한 기색을 감추지 못했다. 안정환은 "다 홍보해주는 것"이라며 농담으로 상황을 넘겼다.

김호남의 창업 경험담도 이어졌다. 그는 현역 시절 투자 제안을 받아 식당을 운영했으나 개업 초기 한 달에 1000만원가량 적자를 봤다고 밝혔다. 이후 가족과 함께 직접 매장 운영에 뛰어들어 손실을 줄였고, 결국 매각에 이르렀다는 설명이다. 김남일은 권리금과 매각 시점 등을 세세히 묻는 등 높은 관심을 보였고, 안정환은 "창업 프로그램이 아니다"라며 웃음을 자아냈다.





김남일은 지난해 12월 서울 강남역 인근에 햄버거 매장을 열고 운영 중이다. 선수 은퇴 이후 방송과 해설 활동을 병행해온 그는 외식업까지 영역을 넓혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

