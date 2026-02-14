본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"AI 훈풍 100년 간다" 빚 걱정 않는 빅테크 [주末머니]

김동표기자

입력2026.02.14 10:09

시계아이콘02분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 구글의 '100년 만기 채권 발행 ' 소식은 여러모로 화제였다.

구글만의 이야기가 아니라, 올해 들어 빅테크 전반에서 회사채 발행 규모가 빠르게 늘고 있기 때문이다.

회사채는 기업이 은행 대출 대신 채권 시장에서 투자자들에게 직접 자금을 조달하는 방식이다.

닫기
뉴스듣기

구글 '100년 만기 채권' 발행 화제
올해 빅테크 투자규모 70% 증가 전망
경제 낙수효과냐 리스크냐 예측불허

최근 구글의 '100년 만기 채권 발행 ' 소식은 여러모로 화제였다. 100년 뒤까지 돈을 빌리겠다는 발상은, 그만큼 '우린 그만큼 오래 갈 회사'라는 자신감의 표현으로 읽힌다. 국가도 아닌 민간 기업이, 그것도 혁신의 소용돌이 한복판에 있는 빅테크 기업이 이런 초장기 채권을 언급하는 것은 흔한 일이 아니다.


이런 움직임을 단순한 해프닝으로 보긴 어렵다. 구글만의 이야기가 아니라, 올해 들어 빅테크 전반에서 회사채 발행 규모가 빠르게 늘고 있기 때문이다.

회사채 : 기업이 시장에서 직접 빌리는 돈
회사채는 기업이 은행 대출 대신 채권 시장에서 투자자들에게 직접 자금을 조달하는 방식이다. 투자자는 회사채를 매입하는 대신 이자를 받고, 기업은 약속한 만기에 원금을 상환한다. 일반적으로 신용도가 높은 기업일수록 더 낮은 금리로, 더 장기 자금을 조달할 수 있다. 이런 이유로 회사채 발행 여건은 기업의 재무 신뢰도를 가늠하는 지표로 활용된다.

빅테크는 왜 빚을 늘리고 있을까 : AI
"AI 훈풍 100년 간다" 빚 걱정 않는 빅테크 [주末머니] 빅테크의 설비투자는 여러 산업군에 연쇄적 수요를 만들어낸다. 그중 반도체는 핵심으로 꼽힌다.
AD

iM증권은 지난 10일 발간한 보고서에서 올해 빅테크, 정확히는 하이퍼스케일러(AI에 필요한 대규모 데이터센터를 운영하는 기업)들의 회사채 발행이 크게 늘어날 것으로 전망했다. 모건스탠리는 이들의 연간 차입 규모를 약 4000억 달러(약 585조 원) 수준으로 추정했다. 지난해와 비교하면 뚜렷한 증가다.


배경은 명확하다. AI 투자다. 박상현 iM증권 연구원은 "올해 빅테크의 회사채 발행 확대는 AI 관련 인프라 투자 지출이 급증하고 있기 때문"이라고 설명했다. 데이터센터, 서버, 반도체, 전력 인프라 등 AI 운영에 필요한 설비 투자가 전방위적으로 늘고 있다. 구글의 모회사 알파벳은 올해 최대 1850억 달러 규모의 자본지출을 예고했다. 블룸버그 자료에 따르면, 올해 빅테크(하이퍼스케일러) 전체의 AI 관련 투자 규모는 전년 대비 70% 이상 증가할 것으로 추산된다.


'100년 채권'의 메시지 : "우리는 100년 이상 갈 기업이다"
"AI 훈풍 100년 간다" 빚 걱정 않는 빅테크 [주末머니]

이런 맥락에서 구글이 거론한 '100년 만기 채권'은 상징성이 크다. 초우량 국채를 제외하면, 민간 기업이 100년 만기의 채권을 발행하는 사례는 극히 드물다. 실제로 모토로라가 1997년 100년 만기 채권을 발행한 이후, 글로벌 시장에서 유사한 사례는 거의 없었다.


박 연구원은 "만약 빅테크 기업이 100년 만기 회사채 발행에 성공한다면, 이는 AI 산업의 장기 성장성을 시장이 일정 부분 인정했다는 신호로 해석할 수 있다"고 설명했다. 단기 유행이 아니라, 수십 년 단위의 투자 사이클로 받아들이고 있다는 의미다.


회사채 발행이 급증하면 보통 신용 리스크부터 떠올리기 마련이다. 빚이 늘어난다는 것은 경기 둔화나 투자 성과 부진 시 이자와 원금 상환 부담이 커질 수 있다는 뜻이기 때문이다. 하지만 금융시장의 반응은 비교적 차분하다. 빅테크 회사채 금리와 CDS 프리미엄(기업 부도 위험에 대비한 보험 성격의 지표)이 일시적으로 상승하긴 했지만, 과거 신용 경색 국면과 비교하면 아직은 제한적인 수준이라는 평가가 많다.


달러화 흐름 역시 같은 맥락에서 해석된다. 만약 시장이 이를 AI 투자 과잉이나 신용 위기의 신호로 받아들였다면, 안전자산 선호가 강화되며 달러 가치가 급등했을 가능성이 크다는 것이다. 박 연구원은 "금융시장은 빅테크의 차입 확대를 위험 신호라기보다, 성장 국면에서의 자금 조달로 보고 있다"고 분석했다.


빅테크의 빚, 연쇄 투자·낙수효과로 이어질까
"AI 훈풍 100년 간다" 빚 걱정 않는 빅테크 [주末머니]

이번에 조달한 자금은 빅테크 기업 내부에만 머물지 않는다. AI 투자는 반도체, 서버, 장비, 전력 설비 등으로 연쇄적인 수요를 만들어낸다. 시장에서는 이런 흐름이 미국 투자 사이클의 모멘텀을 유지시키고, 한국과 대만을 포함한 글로벌 반도체 업황에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 본다. 박 연구원은 "AI 투자가 계획대로 집행된다면, 빅테크 AI 투자발 낙수 효과는 오히려 더 확대될 수 있다"고 진단했다.


다만 낙관만 존재하는 것은 아니다. AI 투자의 성과가 기대만큼 빠르게 나타나지 않을 경우, 기업 간 격차는 더 벌어질 수 있다. 같은 빅테크라도 누군가는 생산성을 빠르게 끌어올리는 반면, 누군가는 비용 부담만 떠안을 가능성도 있다. 시간이 갈수록 성과에 따른 '옥석 가리기'가 본격화할 가능성이 크다.


지금 뜨는 뉴스

AD

빅테크의 회사채 발행 확대는 분명 낯선 장면이다. 하지만 시장은 아직 이를 경고음보다는 성장 국면에서 나타나는 자금 조달 흐름으로 해석하고 있다. 100년짜리 빚을 질 수 있다는 자신감의 정당성은, AI 투자가 얼마나 빠르게 현금 흐름을 만들어내느냐에 달려 있다. 그런 점에서 지금의 장면은 결론이 아니라, 그 결과를 지켜보는 관찰의 구간에 가깝다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기