이준석, 尹무기형에 "마땅한 판결…보수재건 길 닦을것"

이준석 개혁신당 대표는 19일 윤석열 전 대통령의 내란죄 1심 선고 결과와 관련 "무겁되, 마땅한 판결"이라면서 "개혁신당이 하려는 일은 보수진영에 잠시 깃들었던 검찰주의식 한탕주의의 망령을 외과 수술적으로 덜어내고, 보수가 다시 국민에게 신뢰받는 선택지로 서도록 그 길을 묵묵히 닦는 것"이라고 말했다.

이준석 개혁신당 대표가 5일 국회에서 아시아경제 AK라디오에 출연해 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 2025.8.5 김현민 기자

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "대통령이라는 이름으로 헌법을 유린하고, 국민이 부여한 권력의 칼날을 국민에게 겨눈 자에게 법원이 중형을 선고했다. 민주공화국에서 주권자를 적으로 삼은 권력은 결코 용서받을 수 없다"면서 이같이 밝혔다.

이 대표는 "그러나 오늘 우리가 진정으로 직시해야 할 것은 판결문 너머에 있다. 보수의 위기는 감옥에 간 대통령이 아니다. 아직도 그 대통령의 언어로 말하는 사람들"이라면서 "지금 이 순간에도 윤석열이라는 이름을 방패 삼아 정치적 이익을 도모하는 세력이 있다. 이제 그들은 눈 밑에 점 하나 찍으면 다른 사람이 되기라도 하는 양, 자신은 그런 적이 없다는 듯 혹세무민하려 한다"고 했다.

이어 이 대표는 "일제 치하에서 강제로 창씨개명을 당하고 억지로 징집된 이들에게 우리는 책임을 묻지 않지만, 자발적으로 비행기를 헌납하고 중추원 참의 벼슬을 받아들인 이들은 다르다"면서 "강제와 자발 사이에는 선명한 경계선이 있으며 이는 오늘 대한민국 보수정치에서도 똑같이 적용돼야 한다"고 짚었다.

이 대표는 "상대를 감옥에 보내는 것을 정치의 성과인 양 내세우던 한탕주의, 검찰 권력에 기생하던 정치 계보는 이제 막을 내려야 한다"면서 "음모론으로 결집하고 안티테제만으로 존재를 증명하려는 정치로는 대한민국에 새 길이 열리지 않는다"고 전했다.





그는 "대한민국의 보수에는 산업화의 기적을 일군 저력이 있고, 자유민주주의를 지켜낸 신념이 있다"면서 "그 유산이 내란에 부역한 이들의 손에서 탕진되는 것을 차마 지켜볼 수 없다. 대한민국의 정치가 달라질 수 있도록 낮은 자세로 뛰겠다는 각오로, 국민께 부끄럽지 않은 길을 걸어가겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

