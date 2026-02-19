"이거 1인분 맞아요?" 양 줄이고 가격도 낮추고…메뉴판 바꾼 식당들, 왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 외식업 매출 5개월 연속 감소

외식비 부담·비만치료제 확산 영향

음식점들 메뉴·가격·양 조정 움직임

미국 외식업계에서 1인분 제공량을 줄이거나 소용량 메뉴를 속속 도입하는 흐름이 나타나고 있다. 물가 상승으로 외식 부담이 커진 데다 비만 치료용 식욕억제제 확산 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

연합뉴스는 18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 이처럼 미국 음식점들이 메뉴 구성을 조정하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 미국 전역에 약 200개 매장을 둔 아시아 퓨전 체인 피에프창은 지난해 메인 코스 요리에 기존보다 양이 적은 '미디엄' 옵션을 추가했다. 소비자들이 양을 선택할 수 있도록 한 것이다. 패스트푸드 브랜드 KFC 역시 미국 내 약 4000개 매장에서 제품 구성과 양을 일부 조정하고 있다. 이 브랜드를 운영하는 염 브랜즈의 크리스 터너 최고경영자(CEO)는 최근 애널리스트들에게 이 같은 변화를 설명했다.

해산물 체인 앵그리 크랩 쉑은 일부 메뉴의 양을 줄이는 대신 가격을 낮춘 점심 메뉴를 선보였고, 뉴욕의 이탈리아 식당 투치는 비만 치료제를 사용하는 고객을 겨냥한 이른바 '오젬픽 메뉴'를 도입했다. 예컨대 미트볼 3개가 제공되는 일반 메뉴와 달리, 해당 메뉴는 1개만 제공하면서 가격을 조정하는 방식이다.

이 같은 변화의 배경에는 외식업계 전반의 부진이 있다. 시장조사업체 블랙박스 인텔리전스에 따르면 최근 5개월 연속으로 외식업계의 고객 수와 매출이 감소했다. 생활비 부담이 커진 소비자들이 지출을 줄인 영향으로 풀이된다.

음식점 입장에서도 비용 압박이 만만치 않다. 소고기 가격이 사상 최고 수준으로 오르는 등 식재료와 에너지, 인건비가 동반 상승했다. 여기에 식욕을 억제하는 GLP-1 계열 약물의 확산도 영향을 미치고 있다. 위고비, 마운자로, 오젬픽, 젭바운드 등 관련 약물을 사용하는 소비자들 사이에서 음식 섭취량이 줄어드는 경향이 나타난다는 것이다.

싱크탱크 랜드는 미국인 가운데 약 12%가 이런 약물을 사용 중인 것으로 추산했다. 모닝컨설트 조사에서도 해당 약물 사용자들이 외식하더라도 주문량을 줄이거나 집에서 식사하는 비중을 높이는 것으로 나타났다.

미국인들이 섭취하는 식사량이 다른 나라보다 많다는 인식은 널리 퍼져있다. 이는 실제 통계로도 확인됐다. 2024년 학술지 '푸즈'에 실린 연구에 따르면 미국인의 전형적인 식사 분량은 프랑스보다 13% 많다.

미국의 1인분 분량은 2차 세계대전 이후 산업화와 함께 곡물·설탕·육류·기름 가격이 낮아지면서 꾸준히 확대돼 온 것으로 알려졌다. 공중보건 전문가들은 그동안 미국의 과도한 음식 제공량이 낭비와 비만 문제를 키운 요인 중 하나라고 지적해 왔다.





그러나 최근에는 비용 부담과 소비 패턴 변화가 맞물리며 음식 제공량 조정이 하나의 대응 전략으로 확산하는 모습이다. 일부 분석가들은 소식 수요에 맞춰 음식 제공량과 주문 가격을 낮추는 전략이 고객 유인과 비용 관리 측면에서 동시에 효과를 낼 수 있다고 평가했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

