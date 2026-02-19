"삼성에게 더 큰 위협 될 수도"…일본이랑 손잡더니 1위 등극한 중국산TV

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 12월 월간 기록 첫 1위

4분기 전체 출하량은 삼성이 앞서

연말 출하 급증 영향

소니 손잡고 입지 강화

중국 TV업체 TCL이 삼성전자를 제치고 처음으로 글로벌 TV 시장에서 월간 기록 1위에 올랐다.

19일 카운터포인트리서치의 최신 글로벌 월간 TV 트래커에 따르면, TCL은 지난해 12월 출하량 기준 글로벌 TV 시장에서 16%의 점유율로 1위를 차지했다. 전체 출하량은 전년 동기(2024년 12월) 대비 1.6% 증가했다.

같은 기간 삼성전자는 13%의 점유율로 2위를 기록하며 2025년 1월부터 11월까지, 11개월간 유지해온 선두 자리를 처음으로 내줬다. 전월(17%)와 비교해 시장 점유율은 4%포인트 하락했다.

북미와 남미에서 큰 폭의 성장세를 기록하며 12월 출하량은 전년 동기 대비 8% 증가했으나, 서유럽과 중동·아프리카에서의 감소폭이 더 컸다고 카운터포인트리서치는 해석했다. 다만 4분기 전체 기준으로는 삼성전자의 출하량이 전년 동기 대비 2% 증가해 TCL을 앞섰다.

지난달 일본 소니와 TCL이 TV 사업부문 합작 법인을 설립하기로 손을 잡으면서 삼성전자와 LG전자의 위기감도 커지고 있다. 국내 업체들이 주도하던 OLED(유기발광다이오드)와 프리미엄 TV 시장이 재편될 수 있다는 전망도 나온다.

밥 오브라이언은 카운터포인트리서치 디렉터는 "TCL은 수개월간 점유율을 확대해왔으며 연말 출하 급증이 12월 삼성 추월로 이어졌다"며 "비록 한 달간의 성과이지만, TCL은 전년 대비 지속적인 출하 성장세를 보이는 반면 삼성은 정체된 흐름을 보이고 있다"고 말했다.





이어 "TCL이 소니와의 협력을 통해 프리미엄 세그먼트에서 입지를 점진적으로 강화한다면, 향후 삼성에 더 큰 경쟁 위협이 될 수 있다"고 덧붙였다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

