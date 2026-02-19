"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노출 이유로 출입 제지 당하자

패륜 발언한 외국인 여성들

누리꾼 "문화 존중하라" 비판

태국에서 노출이 심한 복장으로 사원 행사에 참석했다가 출입 제지를 받은 외국인 여성들의 모습이 담긴 영상이 온라인에서 확산하며 논란이 커지고 있다. 관광지에서의 복장 예절과 문화 존중을 둘러싼 논쟁도 함께 확산하는 분위기다.

태국 푸껫에서 외국인 여성 2명이 비키니 차림으로 사원 축제에 참석한 영상이 온라인에서 확산하고 있다. SNS

17일(현지시간) 채널7 등 현지 매체에 따르면 태국 푸껫의 대표 사찰인 왓 찰롱에서 열린 축제 현장에서 외국인 여성 2명이 복장 문제로 현지인과 충돌하는 일이 발생했다.

사원 축제서 '비키니' 차림…제지하자 패륜 발언

당시 여성들은 비키니 차림으로 축제가 진행 중인 사원 경내에 들어가려 했고, 이를 본 현지 남성이 영어로 "안 된다, 나가라"고 반복하며 제지했다. 태국 사원은 종교적 경외의 대상인 만큼 방문 시 단정한 복장을 갖추는 것이 일반적인 예절로 여겨진다.

영상에는 남성이 삿대질을 하며 여성들에게 나가라고 요구하는 장면이 담겼다. 다만 사원 출입이 제한되는 이유를 구체적으로 설명했는지 여부는 확인되지 않았다.

제지를 받은 여성 가운데 한 명은 남성을 향해 "너희 엄마는 어떠냐"는 취지의 모욕적인 발언을 한 뒤 자리를 떠났다. 이 장면이 담긴 영상이 온라인에 퍼지면서 태국 현지 누리꾼들의 비판이 이어졌다.

"무례해" vs "차분히 설명했어야"

대다수의 누리꾼은 "관광객이라도 사원에서는 적절한 복장을 갖추는 것이 기본적인 예의"라며 외국인 여성들의 행동을 지적했다. 특히 종교 시설에서의 복장 규정을 무시한 채 무례한 언행까지 이어졌다는 점에 비판이 집중됐다.





반면 일각에서는 현지 남성의 대응 방식이 적절했는지를 두고 다른 의견도 나왔다. "외국인 관광객이 문화 규정을 잘 모를 수 있으니 차분히 설명했어야 한다" "관광 경찰이나 안내 요원을 통해 규정을 알리는 것이 더 나았을 것" 등 제지 과정의 태도를 문제 삼는 목소리도 제기됐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

