"늑대가 나타난 줄…" 올림픽 경기 난입한 깜짝 주자의 정체

여자 크로스컨트리 스키 팀 스프린트 예선경기서

체코 울프하운드 종의 대형견 뛰어들어

크로아티아 선수 따라 전력 질주로 결승선 통과

공식 타임키퍼 오메가, 사진 판독 이미지 남겨

과거 마라톤·축구장 난입 사례도 재조명

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 크로스컨트리 스키 경기에서 예상치 못한 '깜짝 주자'가 등장해 화제를 모았다.

18일 연합뉴스는 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 여자 팀 스프린트 예선 경기 도중 체코 울프하운드 종의 대형견 한 마리가 설원 위로 뛰어들었다고 보도했다.

이 개는 이날 19위를 기록한 크로아티아의 테나 하지치 뒤를 따라 한동안 질주했다. AP통신 등 외신에 따르면, 이 개는 결승선을 앞둔 지점에서 선수들을 따라 뛰기 시작했으며, 잠시 냄새를 맡는 듯 멈칫하더니 결국 선수들을 제치고 결승선을 통과했다. AP연합뉴스

AD

이 개는 이날 19위를 기록한 크로아티아의 테나 하지치 뒤를 따라 한동안 질주했다. AP통신 등 외신에 따르면, 이 개는 결승선을 앞둔 지점에서 선수들을 따라 뛰기 시작했으며, 잠시 냄새를 맡는 듯 멈칫하더니 결국 선수들을 제치고 결승선을 통과했다. 관중석에서는 예상치 못한 장면에 웃음과 환호가 터져 나왔고, 일부 관중은 자리에서 일어나 박수를 보냈다. 올림픽 공식 타임키퍼인 오메가는 개가 결승선을 통과하는 장면을 사진 판독 이미지로 남겨 또 하나의 '명장면'을 만들어냈다.

개의 주인은 미국 공영라디오 NPR과의 인터뷰에서 "개의 이름은 나즈굴로, 영화 반지의 제왕에 등장하는 악령의 이름을 따 지었다"고 밝혔다. 그는 "두 살 된 나즈굴은 고집이 세지만 매우 사랑스러운 반려견"이라며 "경기장에 가는 것을 보고 평소보다 많이 울어 함께 데려왔다. 사람을 좋아하고 잘 따른다"고 설명했다.

이 개는 결승선을 앞둔 지점에서 선수들을 따라 뛰기 시작했으며, 잠시 냄새를 맡는 듯 멈칫하더니 결국 선수들을 제치고 결승선을 통과했다. 관중석에서는 예상치 못한 장면에 웃음과 환호가 터져 나왔고, 일부 관중은 자리에서 일어나 박수를 보냈다. SNS 갈무리

이 가운데, 이날 결선에서는 스웨덴 대표팀이 정상에 올랐다. 특히 에이스 욘나 순들링은 마지막 구간에서 폭발적인 스퍼트를 선보이며 팀을 우승으로 이끌었다. 스웨덴은 15분대 초반의 기록으로 결승선을 통과해 2위 핀란드, 3위 노르웨이를 제쳤다. 순들링은 경기 후 "정말 재미있는 순간이었다. 그 개가 공동취재구역까지 따라오고 싶어 하는 것 같아 웃음이 났다"며 여유로운 소감을 밝혔다. 스웨덴은 이번 대회 여자 스프린트 계주에서 강력한 우승 후보로 꼽혀왔으며, 예선부터 안정적인 레이스 운영과 막판 스퍼트 능력을 다시 한번 입증했다.





AD

한편, 스포츠 경기 도중 동물이 난입한 사례는 과거에도 여러 차례 있었다. 2016년 브라질 리우 올림픽 마라톤 경기에서는 개 한 마리가 코스를 가로질러 화제가 됐고, 유럽 축구 리그 경기에서도 반려견이나 고양이가 그라운드에 들어와 경기가 잠시 중단된 사례가 있다. 대부분 큰 사고 없이 마무리됐지만, 선수 안전과 경기 운영 차원에서 철저한 출입 통제와 안전 관리가 필요하다는 지적도 나온다. 이번 해프닝은 선수들의 침착한 대응과 관중의 유쾌한 반응 속에 마무리되며 또 하나의 올림픽 명장면으로 남게 됐다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>