우리나라 하늘길 年 100만대 다닌다…"수출·관광 활력 기반"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부 지난해 항공교통량 집계

국토교통부는 지난해 우리나라 항공교통량이 101만3830대로 집계됐다고 19일 밝혔다. 1년 전보다 6.8% 늘어난 수준으로 연간 100만대를 넘긴 건 이번이 처음이다.

항공교통량은 우리나라 하늘길을 어느 정도 이용했는지를 보여주는 지표다. 운송용·비운송용 항공기를 포함한 국내외 모든 항공기 운영자가 국토부에 제출한 비행계획서를 기준으로 집계한다. 하루 단위로 따지면 평균 2778대가 우리나라 하늘을 오간 것으로 코로나19 이전인 2019년(약 84만대)을 20%가량 상회하는 수준이다.

항공교통량이 늘어난 건 국제선 교통량이 늘었기 때문이다. 국제선은 1년 전보다 9.4% 늘어난 하루 평균 2160대를 기록했다. 동남아·남중국 노선이 전체 국제선의 52%를 차지하는 등 중·단거리 국제노선 수요가 크게 늘었다. 영공을 통과하는 국제 통과비행은 같은 기간 21.0% 늘었다. 우리나라가 동북아 핵심 항공 허브로서 차지하는 전략적 중요성이 더 강화됐다고 국토부는 전했다.

인천 영종도 인천국제공항 활주로와 계류장에 대한항공-아시아나항공 여객기가 대기하고 있다. 조용준 기자

AD

반면 국내선은 전년 대비 1.6% 감소한 하루 평균 617대로 집계됐다. 공항별로는 인천과 김해, 청주, 대구, 광주, 여수가 늘었고 제주, 김포, 무안, 양양은 줄었다. 항공교통량이 가장 많은 공항은 인천공항으로 하루 평균 1193대를 기록했다. 제주공항(487대)과 김포공항(390대)이 뒤를 이었다.





AD

유경수 국토부 항공안전정책관은 "글로벌 항공 수요가 중장기적으로 지속 성장하는 흐름 속에서 항공교통의 안정적 증가는 물류·관광·수출입 등 산업 전반과 국가 경제 활력 제고의 기반이 될 것"이라며 "안전하고 효율적으로 하늘길을 이용할 수 있도록 항공교통 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>