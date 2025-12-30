솥 앞 근무 69%↓… 부산교육청 조리로봇, 급식실 안전 바꿨다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

근력 작업 72%·작업강도 50% 감소…종사자 90% “확대 도입 찬성”

부산시교육청이 올해 처음 학교급식실에 도입한 조리로봇이 조리종사자의 근무환경을 획기적으로 개선하며 안정적인 학교급식 운영에 기여하고 있는 것으로 나타났다.

부산교육청(교육감 김석준)은 외부 전문기관과 자체 분석을 통해 조리로봇 도입 전·후 급식실 작업환경을 비교한 결과, 고온·고위험 작업이 집중되는 솥 앞 근무시간이 평균 69% 감소했다고 전했다. 또 무거운 조리기구를 다루는 등 근력 투입이 필요한 작업 횟수는 72% 줄었으며, 작업 자세와 신체 동작을 기준으로 한 전체 작업 강도 역시 약 50% 낮아진 것으로 조사됐다.

이는 급식실 조리종사자의 근골격계 질환 위험을 크게 완화하는 동시에 산업재해 예방 효과까지 기대할 수 있는 성과로 평가된다.

현장 반응도 긍정적이다. 부산교육청이 11~12월 실시한 총 4차례의 간담회와 만족도 조사 결과, 응답자의 82%가 작업환경 개선에 도움이 됐다고 답했으며, 업무 강도 경감(78%), 업무 편의성 향상(74%)에 대해서도 높은 평가가 이어졌다. 특히 응답자의 90% 이상이 향후 조리로봇 도입 확대에 찬성 의견을 나타냈다.

조리종사자들은 "힘들고 위험한 작업을 로봇이 대신해줘 업무 부담이 눈에 띄게 줄었다", "근무환경이 이전과는 확연히 달라졌다"고 평가했다. 조리로봇이 조리한 튀김·볶음 음식의 맛과 품질에 대해서도 기존과 동일하거나 오히려 더 낫다는 의견이 다수를 차지해 급식 품질 저하에 대한 우려도 해소됐다.

이번 조리로봇 도입은 부산교육청이 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2025년 서비스로봇 실증사업'에 지난 5월 최종 선정되며 국비 지원을 확보한 데 따른 것이다. 교육청은 이를 바탕으로 올해 2학기부터 일부 학교급식실에 조리로봇을 시범 도입해 본격 운영해왔다.

부산교육청은 이번 실증사업 성과와 현장 의견을 토대로 조리로봇의 기능을 지속적으로 개선하고, 학교급식실 작업환경 개선을 위한 도입 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.





AD

김석준 부산시교육감은 "조리로봇 도입은 학교급식실의 안전과 근무환경을 실질적으로 개선한 의미 있는 변화"라며 "조리종사자의 안전이 곧 학생들의 건강한 급식으로 이어지는 만큼, 앞으로도 안전하고 지속가능한 급식 환경 조성을 위한 정책적 지원을 이어가겠다"고 말했다.

학교급식실 관계자가 조리로봇을 조작하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>