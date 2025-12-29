새해 활력! 함양군 ‘오르 GO 함양’ 참여 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참여 독려를 위한 다양한 이벤트 마련

앱 포인트·모바일 커피 쿠폰 등 혜택 제공



경남 함양군의 15개 명산 완등 인증사업인 '오르GO 함양'이 새해를 맞아 참여자들을 대상으로 다양한 참여 이벤트를 진행한다.

먼저 새해에도 '오르GO 함양'의 인기와 참여 열기를 더욱 확산시키기 위해 2026년 1월 30일까지 '소문내기 이벤트'를 진행한다.

'오르GO 함양' 앱에 신규 가입한 후 앱 내 공지된 링크를 통해 신규 가입자 정보와 추천자를 입력하면 추첨을 통해 모바일 커피 쿠폰을 받을 수 있다. 특히 신규 가입자를 10명 이상 추천한 참여자는 '프로 소문러'로 선정해 앱 포인트 1만점을 추가로 받을 수 있다.

이와 함께 함양 관광 공식 인스타그램을 통한 이벤트도 진행된다. '오르GO 함양' 앱 신규 가입 후 이벤트 게시물에 '가입 완료' 댓글을 남기면 자동으로 응모된다.

두 번째는 완등 도전자들을 위한 참여 이벤트다. 1월 1일부터 1월 17일까지 완등 인증을 완료한 참여자 중 산별 5명과 새내기 참여자 20명을 추첨해 앱 포인트 1만 점을 지급한다.

마지막으로 '오르GO 함양' 1주년을 기념한 축하 영상 이벤트도 마련됐다. 새해와 함께 1주년을 맞는 '오르GO 함양'의 15초 이내 축하 영상을 전용 번호 또는 이메일로 오는 31일까지 제출하면 앱 포인트 1만점을 받을 수 있다.

함양군 관계자는 "새해를 맞이하여 준비한 다양한 이벤트를 통해 '오르GO 함양'을 더욱 널리 알리고, 더 많은 사람이 참여할 기회가 되기를 기대한다"라며, "2026에도 15개 명산 완등 도전에 전국 산악인들의 많은 참여를 바란다"라고 전했다.





한편, '오르GO 함양'은 함양군 내 해발 1000m 이상 명산 완등 시 적립되는 포인트를 함양사랑상품권으로 환급하여 지역 소비를 촉진하고, 등산로 시·종점에서 함양 방문 인증을 통해 참여자들이 자연스럽게 함양을 찾도록 유도하는 관광 콘텐츠로, 생활 인구 확대와 지역 경제 활성화에 이바지하고 있다는 평가를 받고 있다.





