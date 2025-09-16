본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'R의 그림자' 中 "씀씀이 줄었다"…무비자 요커도 '올다무' 쏠림?

김흥순기자

입력2025.09.16 16:49

수정2025.09.16 17:08

시계아이콘02분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

이달 말 中단체관광객 한시 무비자 시행
구매인원 증가에도 매출액 감소 악순환
가성비 뷰티·패션 지향 소비 트렌드 변화 영향
여객수 비례 인천공항점 임대료 부담도 가중
무사증 제도 계기 고부가 中관광수요 모객 경쟁

국내 면세업계가 이달 말부터 시행되는 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 조치에도 '쓴웃음'을 짓고 있다. 고고도미사일방어체계(사드) 한반도 배치를 둘러싼 미·중 갈등에 따라 중국의 한한령(한류 콘텐츠 금지) 조치가 내려진 2017년 이후 처음으로 무비자 중국인 단체관광이 시작됐지만, 중국의 경기 부진 여파로 '요커'로 불리는 중국 단체관광객의 씀씀이도 줄어들 것으로 예상되면서다.


이미 면세업계는 전 세계적인 가성비 소비 트렌드로 인해 이른바 '올다무(올리브영·다이소·무신사)'로 불리는 등 뷰티·패션 신흥 강자에 주력 고객층을 빼앗긴 상황이다. 여기에 인천국제공항 입점 면세점의 경우 임대료 조정 문제가 결렬되면서 부담이 가중됐는데, 무비자 중국인 단체관광객이 급증할 경우 임대료가 더 치솟을 수 있다.


'R의 그림자' 中 "씀씀이 줄었다"…무비자 요커도 '올다무' 쏠림? 서울의 한 면세점에서 유커 등이 쇼핑을 하고 있다. 연합뉴스
AD

16일 관련 업계에 따르면 우리 정부는 관광산업 활성화를 위한 방안으로 오는 29일부터 내년 6월30일까지 중국 단체 관광객을 대상으로 한시 무사증 제도를 시행한다. 문화체육관광부가 지정하는 단체관광객 유치 전담여행사와 주중 대한민국 공관 지정 사증신청 대행 여행사가 주관하는 3인 이상의 단체관광객은 이 기간 15일 범위에서 무비자로 한국 관광을 할 수 있다.


여행업계 관계자는 "다음 달 초 중국 국경절과 중추절 연휴를 맞아 현지 여행사의 마케팅 상품 등을 통해 한국 여행에 관심을 보이는 수요가 증가하는 것으로 알고 있다"고 전했다. 이에 따라 호텔과 쇼핑, 카지노 등 관광과 연계한 산업군이 특수를 누릴 수 있다는 전망이 나온다.

면세점, 요커 무비자 입국 기대·우려 교차

반면 면세업계에서는 기대와 우려가 교차하는 분위기다. 방한 외국인 수가 늘어도 실제 상품을 구매하는 수요가 비례할지 낙관할 수만은 없어서다. 한국면세점협회에 따르면 지난 7월 기준 국내 면세점의 외국인 이용객은 99만여명으로 지난해 같은 기간 79만여명보다 25% 이상 늘었으나 이들을 통한 매출은 7466억원에서 6405억원으로 14.2% 감소했다.


내국인을 합친 면세점 전체 구매 인원도 엔데믹(감염병 주기적 유행)이 본격화된 2022년 1083만명에서 지난해 2844만명으로 늘었지만, 매출액은 17조8000억원에서 14조2000억원으로 오히려 줄었다. 코로나19가 발생하기 전인 2019년과 비교하면 구매 인원은 41.3%, 매출액은 10조원 이상 감소했다. 올해에도 1~7월 기준 구매 인원은 1676만명으로 지난해 성적표를 넘어설 것으로 예상되지만 매출액은 7조3000억원으로 더딘 흐름이다.


업계 관계자는 "이용객 수나 구매액이 높은 중국인들이 소비 부진으로 이전만큼 면세쇼핑에 돈을 쓰지 않고, 외국인 관광객의 소비 트렌드가 바뀌면서 개별 여행 일정에 따라 올리브영이나 다이소 등 가성비(가격 대비 성능) 매장을 찾는 사례가 늘어난 영향이 크다"고 짚었다. 실제 하나카드가 우리나라를 방문한 외국인의 이용 데이터를 분석한 결과, 지난해 올리브영의 이용 금액과 이용자 수, 이용 건수는 전년 대비 각각 106%, 77%, 80% 늘었다. 같은 기간 다이소는 각각 49%와 46%, 41%, 무신사는 각각 343%와 348%, 350% 증가한 것으로 나타났다.


'R의 그림자' 中 "씀씀이 줄었다"…무비자 요커도 '올다무' 쏠림?

이 같은 변화는 공항 이용객 수에 비례해 임대료를 산정하는 인천공항 내 면세점 입점사에 훨씬 큰 타격이다. 신라와 신세계면세점은 인천공항공사를 상대로 한시적인 임대료 감면을 요구하는 조정 신청을 제기했으나 공사 측이 입찰에서 탈락한 다른 사업자들과의 형평성 등을 내세우며 협상을 거부했다. 법원이 공사 측에 신라와 신세계면세점의 임대료를 각각 25%와 27% 깎아주라고 강제 조정안을 제시했으나 인천공항 측이 이의신청을 제기할 방침이어서 해당 건은 본안 소송으로 넘어가거나 두 사업자가 인천공항에서 철수할 가능성이 거론된다. 양사 모두 강제 조정안이 받아들여지지 않을 경우, 추가 대응 방안에 대해 "내부 검토 중"이라며 말을 아끼고 있다.


마이스·인센티브 고부가 관광객 유치전

다만 면세 업계는 한 때 국내 시장 '큰 손'이던 중국 관광객을 유치하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 대표적으로 롯데면세점은 남궁표 마케팅부문장을 비롯한 주요 관계자들이 지난 10일부터 12일까지 중국 광저우와 칭다오를 차례로 방문해 현지 여행사 및 주요 파트너사 30여곳과 미팅을 하고 단체 관광객을 대상으로 특전을 제공하는 등의 협력 방안을 논의했다. 올해 2분기 기준 롯데면세점의 국적별 매출액 가운데 중국인이 차지하는 비중이 62.5%로 가장 높았다. 18일에는 중국, 일본, 동남아시아 언어권 관광통역사 200여명을 초청해 면세점 주요 매장과 입점 브랜드, 혜택 등을 소개하는 가이드 초청 행사도 개최한다.


'R의 그림자' 中 "씀씀이 줄었다"…무비자 요커도 '올다무' 쏠림?

신라면세점은 지난달 아시아권에서 인지도가 높은 배우 박형식을 홍보모델로 선정하고 한류를 활용한 마케팅 활동에 나섰다. 최근에는 7인조로 구성된 다국적 보이 그룹 엔싸인을 모델로 발탁해 글로벌 팬덤을 활용한 MZ세대(밀레니얼＋Z세대) 고객 유치를 기대하고 있다. 또 중국 사무소, 현지 여행사와 연계해 마이스(MICE), 인센티브(포상관광) 등 고부가가치 수요를 겨냥한 마케팅을 전개하고 있다.


신세계면세점도 인센티브 단체 관광 프로그램을 통해 연말까지 5만명 이상의 고객을 유치하고, 무비자 정책이 시행되면 1만명 이상의 중국 관광객을 추가로 불러 모으는 것을 목표로 세웠다. 지난달에는 중국 유제품 업계 1위 이리그룹과 온라인 교육 업계 1위 신동방 그룹에서 단체 관광객 1400여명이 방한해 신세계면세점 명동점을 찾았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 밖에 현대면세점은 외국인 자유여행객이 많이 찾는 코엑스 및 고객군 특성을 고려해 중국 마이스 단체를 유치하고, 아쿠아리움 등 관광시설을 연계한 단체관광 상품 개발을 준비하고 있다. 또 온·오프라인 전점에서 알리페이로 1000위안(약 19만원) 이상 결제하는 고객을 대상으로 30위안을 즉시 할인해주는 '알리페이 할인 프로모션'도 진행한다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기