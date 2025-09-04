우리투자증권, 신규 신용거래 고객에 혜택·페이백 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 신용거래 고객 대상 스타벅스 기프티콘

최대 25만원 이자 지원

우리투자증권이 신용거래 이용 고객들의 이자 부담을 줄이고, 보다 유리한 투자 환경을 마련하기 위해 '신용이자 페이백 이벤트'를 9월 30일까지 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리투자증권에서 신용융자 약정을 처음 신청하고 이용하는 신규 고객을 대상으로 한다. 이벤트 기간 중 약정을 신청하고 한 차례 이상 신용거래를 이용한 선착순 500명에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘이 증정된다.

또 이벤트 참여 고객 가운데 일정 조건을 충족하면 최대 25만원의 신용이자 지원금이 제공된다. 지원금은 이벤트 종료일 기준 신용잔고 보유 금액과 주식거래 금액에 따라 구간별로 차등 지급된다. 신용잔고는 종료일 결제 기준으로 산정되며, 거래 금액은 이벤트 기간 내 현금 및 신용 매수·매도 체결 금액을 모두 합산해 산정된다.

특히 이번 이벤트는 연말까지 적용되는 연 3.9%의 신용·대출 금리와 함께 누릴 수 있어, 저금리와 이자 페이백 혜택을 동시에 활용할 좋은 기회가 될 전망이다.

우리투자증권 관계자는 "투자자들의 자금 운용 니즈가 다양해지는 만큼, 낮아진 금리에 이자 지원까지 더해 고객 부담을 줄일 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 고객 중심의 금융 혜택과 서비스를 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이벤트 신청은 우리투자증권 '우리WON MTS' 앱을 통해 가능하다. 세부 내용은 우리투자증권 '우리WON MTS'나 홈페이지, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





투자자는 금융투자상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 들을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

