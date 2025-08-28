평택시, 내달 3일 첨단전략산업 포럼 'PATH 2025' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·반도체 아우르는 市 미래 청사진 공개

경기도 평택시가 첨단전략산업 포럼을 통해 인공지능(AI)·반도체 등 시의 미래 성장 비전을 공개한다.

AD

평택시는 다음 달 3일 코트야드 바이 메리어트 평택에서 'PATH 2025'를 개최한다고 28일 밝혔다.

이 행사는 평택시가 주최하고 평택산업진흥원이 주관하는 첨단전략산업 포럼이다. 'PATH'는 'Pyeongtaek Advanced Technology Hub'의 약자다.

'평택, 기술에서 길을 찾다'를 주제로 열리는 이번 포럼에서 시는 반도체 중심 도시를 넘어 AI와 첨단기술을 아우르는 글로벌 혁신 거점으로 도약하겠다는 비전을 선포할 예정이다. 산업·교육·도시 전반에 AI를 접목하는 미래 비전을 제시하겠다는 것이다.

이를 위해 시는 지난 6월 'AI 비전 수립을 위한 태스크포스(TF) 회의'를 개최하고, '평택시 인공지능위원회'를 공식 출범시키며 전문가와 현장의 목소리를 반영한 정책 기반을 마련했다.

행사에서는 조용민 언바운드랩데브 대표가 '우리의 질문을 비웃는 AI, 우리는 무엇을 고민해야 하나'를 주제로 기조연설을 한다.

전문가 세션에서는 AI·반도체 전문가와 기업 관계자들이 참석해 ▲평택이 그리는 국가 경제·안보·혁신 전략과 화합물 반도체의 미래 지정학 ▲카이스트 평택캠퍼스 반도체 국가전략 허브로의 도약 ▲AI 반도체의 미래 등을 공유할 예정이다.





AD

정장선 평택시장은 "이번 행사는 평택이 AI와 반도체를 양축으로 미래 전략 도시로 나아가는 출발점"이라며 "시민이 체감할 수 있는 혁신 정책을 통해 평택을 명실상부한 글로벌 첨단도시로 성장시키겠다"라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>