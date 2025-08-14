부영그룹 창신대, 제주부영호텔서 현장실습…정규직 채용 기회도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두 달간 조리·객실·식음 등 부서 배치

부영그룹 창신대가 오는 20일까지 '부영트랙' 하계 현장실습학기제를 운영한다고 14일 밝혔다. 학생들이 전공에 맞는 직무를 직접 경험하고, 우수 평가 시 정규직 채용까지 연계되는 프로그램이다.

이번 현장실습에는 전공생 14명이 지난달 8일부터 조리·객실·식음 등 부영그룹 레저 계열사인 제주부영호텔&리조트 내 부서에 배치됐다. 이 학생들은 약 두 달간 현장에서 전공과 직무를 익히는 실무 중심 교육을 받는다.

부영트랙 현장실습학기제에 참여한 창신대 학생들이 기념 촬영을 하고 있다. 부영그룹 제공

부영트랙은 부영그룹과 창신대 간 산학협력을 바탕으로 매 학기 운영된다. 4학기 이상 이수한 학생이면 누구나 신청할 수 있으며, 현장 경험뿐 아니라 평가 결과에 따라 정규직 채용 기회도 부여된다. 이와 별도로 우수 조리 인력 양성과 취업 연계를 목표로 한 '부영조리트랙'도 운영 중이다.

창신대 관계자는 "학생들이 전공과 진로에 맞는 실질적인 경험을 쌓고 진로를 탐색할 수 있도록 방학 기간 현장실습을 실시하고 있다"며 "이번 기회가 학생들에게 새로운 도전이 되길 바란다"고 말했다.





부영그룹은 2019년 창신대를 인수한 이후 교육 지원을 확대해왔다. 이중근 회장 의지에 따라 6년 연속 신입생에게 '1년 전액 장학금(간호학과 50% 지원)'을 지급했다. 그 결과 4년 연속 신입생 모집 100% 달성, 부·울·경 4년제 사립대학 중 유지취업률 1위를 기록하며 지역 대표 강소대학으로 자리매김했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

