양주시, 9개 공원에 '맨발길' 1㎞ 조성…시민 건강·힐링 공간 확대

경기 양주시가 덕계근린공원 등 9개 공원에 총연장 1㎞ 규모의 맨발길 조성을 완료했다. 이번 사업은 '경기 흙향기 맨발길 조성사업'의 일환으로 시민들이 도심 속에서 자연을 체험하며 건강을 챙길 수 있는 환경을 마련하기 위해 추진됐다.

양주시가 덕계근린공원 등 9개 공원에 총 연장 1㎞ 규모의 맨발길 조성을 완료했다. 양주시 제공

하늘물근린공원과 토리근린공원 내 맨발길은 기존 원형 산책로에 조성해 시원한 그늘 아래에서 걷기 좋다. 봉우근린공원 옆 보행자도로에 설치된 구간은 메타세콰이어길을 따라 걸을 수 있어 이용객들에게 색다른 즐거움을 제공한다.

덕계근린공원과 옥정호수공원에는 수목 그늘 아래 황토볼 체험공간 3곳을 함께 마련해 시민들의 큰 호응을 얻고 있다. 맨발길 곳곳에는 세족시설과 신발장, 야외 벤치, 청소도구함, 안내판 등을 설치해 쾌적한 환경을 유지하고 있으며, 시민들도 낙엽 제거 등 자발적으로 환경정화 활동에 동참하고 있다.





시 관계자는 "이번 맨발길 조성으로 시민들이 맨발 걷기를 통해 건강과 여유를 함께 누릴 수 있을 것"이라며 "앞으로도 시민들이 언제 어디서든 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 확대해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

