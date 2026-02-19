양도세 중과 재개에 자산 전략 재편… 규제 밖 ‘계획형 토지’로 눈 돌리나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예를 오는 5월 9일 종료하기로 한 방침을 재확인하면서 부동산 시장의 긴장감이 높아지고 있다. 매도 시 높은 세율 부담이 현실화될 경우, 단기 차익을 노린 주택 투자 전략은 사실상 제동이 걸릴 수밖에 없다는 분석이다.

특히 수도권을 중심으로 대출·보유세·청약 등 각종 규제가 복합적으로 작용하는 상황에서, 투자자들 사이에서는 "이제 아파트는 사고 파는 자산이 아니라 세금까지 고려해야 하는 구조적 자산"이라는 인식이 확산되고 있다.

이처럼 아파트를 중심으로 한 주택 투자 환경이 다시 한번 규제·세 부담 강화 방향으로 전개되면서, 투자자들 사이에서는 자산 전략 전환 움직임이 일고 있다. 특히 주택 수에 포함되지 않아 양도세 중과 대상에서 벗어나는 토지 자산이 장기적인 가치 보존 수단으로 재조명되고 있다.

일례로 계획형 토지의 경우 용도와 개발 가능성이 명확하고 기반시설 조건 등도 갖춰져 있어 개발 리스크가 낮다는 평가가 나온다. 전국 지가지수 통계 등을 보면 토지는 장기간 우상향하는 경향이 뚜렷하며, 금융시장 변동성 속에서도 실물 자산으로서의 매력이 이어지고 있다는 지적이다.

이에 최근 분양 중인 전주 에코시티 체비지가 대체 투자처로 관심을 끌고 있다. 전주시 에코시티 내 국공유지로 공급되는 체비지는 최근 지구단위계획 변경이 확정 고시됨에 따라 활용성·사업성이 높아졌다는 평가를 받는다. 변경된 계획에서는 준주거시설용지, 블록형 단독주택용지, 종교시설용지 등이 용도 추가 및 허용 기준 완화가 이뤄졌으며, 일부 블록에서는 주거기능이 허용되는 등 토지 활용성 확대도 이뤄졌다.

현재 공급 중인 체비지는 총 62필지로, 준주거시설용지 51필지와 주차장용지 9필지로 구성된다. 준주거시설용지는 오피스텔·상업시설·의료시설·교육시설 등 다양한 용도로 건축이 가능하고, 일부 필지는 최대 3개 필지까지 합병이 허용돼 토지 활용의 유연성이 크다.

전주 에코시티는 이미 도시개발구역 내 기반시설이 갖춰진 지역으로 도로, 인허가 체계, 지구단위계획 지침이 정비된 계획형 토지로 공급된다. 이 같은 조건은 토지 투자 초기 진입 장벽을 낮추는 요인으로 작용하며, 장기적인 자산 가치 보존과 활용 가능성 측면에서 실수요자와 투자자 모두에게 주목받고 있다.

실제 과거 에코시티 내 분양된 주거상품들은 높은 경쟁률을 보이며 완판됐으며, 이번 체비지 분양은 에코시티 내 마지막 공공 체비지 물량이라는 점에서 희소성과 안정성을 모두 갖췄다는 평가도 나온다.





한 부동산 전문가는 "다주택자 대상 양도세 중과 재개 방향은 주택 거래를 결정하는 데 중요한 분기점으로 작용할 전망"이라며 "에코시티 체비지와 같은 토지는 세제 리스크가 상대적으로 낮고, 장기 보유 관점에서 가치를 기대할 수 있다는 점에서 향후 투자 포트폴리오에서 중요한 역할을 할 가능성이 있다"고 내다봤다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

