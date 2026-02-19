본문 바로가기
한국보건사회연구원, 출산 1년 내 여성 대상 조사

출산 후 1년 안팎의 엄마들이 어린 자녀를 키우며 가장 크게 느낀 어려움은 경제적 부담이 아닌 육체적·정신적 피로인 것으로 나타났다. 임신과 출산을 망설이는 주된 이유로 '비용'이 꼽히는 경우가 많지만, 실제 출산 직후에는 몸과 마음의 부담이 더 큰 것으로 분석됐다.


출산 이후 일 그만둔 이유? "아이 믿고 맡길 곳 부족"
"몸도 마음도 지쳐"…출산 후 엄마들이 꼽은 가장 큰 어려움은
19일 한국보건사회연구원이 2024년 출산 경험이 있는 여성 1003명을 대상으로 지난해 8월 18일부터 9월 1일까지 온라인 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 48.8%가 양육의 가장 큰 어려움으로 '육체적·정신적으로 힘듦'을 꼽았다. 이어 '비용이 많이 듦(18.0%)', '일과 자녀 양육 병행의 어려움(17.8%)' 순으로 나타났다.


둘째 출산 여부에 따라 응답률에도 차이가 있었다. 조사 대상 1003명 가운데 첫째 아이를 출산한 경우는 738명, 둘째 이상은 265명이었다. 어려움의 순위는 같았지만, '육체적·정신적으로 힘듦'이라고 답한 비율은 첫째 출산이 50.1%로 둘째 이상(45.2%)보다 다소 높았다. 반면 '비용이 많이 듦'이라는 응답은 첫째 출산(16.7%)보다 둘째 이상 출산(21.6%)에서 더 높게 나타났다.


출산 후 육아휴직을 포함해 취업 상태를 유지한 엄마는 2명에 1명꼴인 것으로도 확인됐다. 전체의 절반인 52.7%만 취업 상태를 유지했고, 출산 전후 취업에서 미취업으로 바뀐 경력 단절 여성은 25.1%였다. 미취업 상태 유지는 19.0%, 미취업에서 취업으로 바뀐 경우는 3.2%였다.


출산 이후 일을 그만둔 주된 이유로는 '아이를 믿고 맡길 곳이 마땅치 않음(26.3%)'이라는 응답이 가장 많았다. 이어 '일·가정 양립제도 활용이 어려움(24.8%)', '직장에서 일하는 것보다 육아를 전담하는 가치가 더 큼(18.3%)' 등이었다. 여성과 달리 배우자인 남편의 경우에는 2024년 출산 전후 92.4%가 취업 상태를 유지하는 것으로 나타났다. 연구팀은 "성별 간 노동시장 참여의 차이가 자녀의 출산 시점으로 인해 다르게 나타나고 있음을 보여준다"고 분석했다.


지난해 출생아 25만명 넘을 듯…혼인 건수도 증가세
픽사베이

한편 출생아 수는 증가세를 보이고 있다. 국가데이터처가 지난달 28일 발표한 '2025년 11월 인구동향'에 따르면, 지난해 1~11월 누적 출생아 수는 23만3708명이다. 전년 동기간(22만61명) 대비 1만3647명(6.2%) 증가했다.


지난해 총 출생아 수는 25만 명을 돌파할 전망이다. 12월 출생아 수가 전년(1만8256명)보다 많을 것으로 전망되기 때문이다. 이 경우 우리나라는 2021년(26만562명) 이후 4년 만에 최대치를 기록할 전망이다. 최근 3년간 한국의 출생아 수는 ▲2022년 24만9,186명 ▲2023년 23만28명 ▲2024년 23만8317명이었다.


합계출산율도 0.8명을 웃돌 가능성이 크다. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미하는 지표로, 지난해 11월에는 전년 동월보다 0.02명 증가한 0.79명을 기록했다.


혼인 건수 역시 증가세다. 지난해 11월 혼인 건수는 1만9079건으로 전년 동월 대비 498건(2.7%) 늘며 2024년 4월 이후 20개월 연속 증가했다. 1~11월 누적 혼인 건수는 21만4843건으로 전년(19만9893건) 대비 7.5% 증가했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
