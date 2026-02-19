"어렵게 구한 좌석일텐데…울 뻔했어요" 귀경길 아이 엄마 감동시킨 배려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청량리행 열차서 따뜻한 배려 받아

작성자 "배려가 배려를 만든다고 생각"

아이 엄마에게 자리를 양보해준 부부. 온라인 커뮤니티 캡처

설 연휴를 마치고 서울로 올라가던 아이 엄마가 한 부부의 따듯한 배려를 받았다는 사연이 전해지면서 감동을 주고 있다.

17일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '오늘 열차에서 울 뻔했습니다. 이런 분들이 계시네요'라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 설 연휴를 마치고 유모차에 아이를 태운 채 영주에서 청량리로 향하는 ITX 열차에 올랐다. A씨는 "오늘 15시 47분 열차를 탔다"며 "명절이라 입석 티켓밖에 구하지 못했고, 입석 칸은 발 디딜 틈이 없었다"고 말했다. 이어 "유모차에 있던 아이가 계속 울어 결국 아기 띠로 아이를 안고 서서 가게 됐다"고 당시 상황을 설명했다.

그때 한 남성이 다가와 "어디까지 가세요? 빈자리 있는데 오세요"라고 말을 걸었고, A씨는 단순히 좌석을 안내해주는 것이라 생각하고 그를 따라갔다.

남성이 안내한 자리에는 한 여성이 앉아 있었다. 알고 보니 두 사람은 부부였고, 자신들의 좌석 중 한 자리를 A씨와 아이를 위해 양보한 것이었다.

A씨는 "순간 너무 당황했고 감사해서 울컥했다. 두 분은 한 좌석에 불편하게 앉으시면서 저와 아기에게 창가 자리를 권해주셨다. 쉽게 받아들이기 어려울 정도의 배려였다. 생전 처음 받아보는 상황이라 마치 몰래카메라를 당하는 기분까지 들었다"고 회상했다.

이어 "명절에 어렵게 구하신 좌석일 텐데, 타인에게 선뜻 양보해주신 그 마음이 정말 큰 울림으로 다가왔다"며 "세상에 이런 배려가 가능한가 싶었다"고 덧붙였다.

이후 다른 좌석에 앉아 있던 여성이 남성을 대신해 좁은 좌석에 함께 앉겠다고 나섰다. A씨는 이 장면을 보며 '배려가 또 다른 배려를 낳는다는 생각이 들었다고 전했다.

목적지에 도착한 뒤 A씨는 보답하고 싶은 마음에 연락처를 물었지만, 부부는 "아기를 잘 키우라"는 말만 남긴 채 자리를 떠난 것으로 전해졌다.

A씨는 "오늘 제가 양보받은 건 단순한 좌석이 아니라 삶을 대하는 태도를 선물 받은 느낌이었다"며 "타인에게 같은 배려를 할 수 있을지 여러 번 생각해보게 됐다"고 적었다.

그러면서 "주변 가족이나 지인분들께서 이 글을 보신다면 진심으로 감사 인사를 전하고 싶다는 마음을 꼭 전달해주셨으면 한다"며 "실례가 되지 않는 선에서 감사의 마음을 전할 기회가 있길 바란다"고 덧붙였다.





해당 글은 약 1900개의 '좋아요'를 받으며 공감을 얻고 있다. 누리꾼들은 "부부는 서로 닮는다더니 멋지게 나이 드신 부부", "마음은 누구나 있지만, 행동은 아무나 못 하는 일", "괜히 눈물이 난다" 등의 반응을 보였다.





