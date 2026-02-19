송파구, 전세사기 피해자에 최대 50만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일부터 신청

월세비·이사비·소송수행비 중 택1

서울 송파구(구청장 서강석)가 전세 사기 피해 구민의 경제적 부담을 덜기 위해 최대 50만원을 지원하는 사업을 본격 추진한다. 구는 지난달 2일 ‘서울특별시 송파구 전세피해자·전세사기피해자 등의 지원 및 주거안정에 관한 조례’를 제정·시행한 데 따라 '송파구 전세피해자·전세사기피해자등 지원 사업'을 마련했다.

송파구청 전경. 송파구 제공.

지원 대상은 송파구 소재 임차주택에서 전세 사기 피해를 입은 가구 중 국토교통부로부터 전세피해자 또는 전세사기피해자로 결정된 가구, 또는 HUG(주택도시보증공사)로부터 전세 피해확인서를 발급받은 자다.

지원금은 월세비·이사비·소송수행비 중 하나를 선택해 1인(가구당) 최대 50만원의 실비로 지급된다. 신청은 오는 23일부터 정부24 홈페이지 온라인 접수 또는 구 부동산정보과 방문 접수로 가능하다.

대상자 선정은 선착순을 원칙으로 하되, 동시 접수 시 ①국토부 결정일이 빠른 자 ②저연령자 ③1인 가구 순으로 우선순위를 적용한다. 유사 지원을 이미 받은 경우는 제외된다.

구는 접수일로부터 30일 이내에 결과를 통지하고, 통지 후 15일 이내 피해자 명의 계좌로 지원금을 지급할 예정이다. 아울러 구는 2022년 7월부터 공인중개사 2명을 주거안심매니저로 위촉해 청년층의 전세 사기 예방을 위한 '전월세 안심계약 도움서비스'도 운영하고 있다.





서강석 송파구청장은 "전세 사기 등으로 어려움을 겪는 구민에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 신청부터 지급까지 신속하고 투명하게 운영할 것"이라며 "앞으로도 구민들이 안정된 주거환경 속에서 편안한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

