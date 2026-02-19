[뉴욕증시] 2거래일 연속 상승…금리 인상 언급에 일부 반납

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뉴욕증시가 이틀째 반등에 성공했다. 다만 1월 연반공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상 시나리오가 거론됐다는 소식에 상승분 일부를 반납했다.

18일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 129.47포인트(0.26%) 오른 4만9662.66에 거래를 마감했다. 대형주 중심 S&P500지수는 0.567% 상승한 6881.31에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.78% 오른 2만2753.64에 거래를 마쳤다.

이날 시장은 1월 FOMC 회의록에 민감하게 반응했다. 일부 위원들이 인플레이션이 목표치를 웃도는 상황이 이어질 경우 금리의 상향 조정(upward adjustments)이 적절할 수 있다는 점을 언급했기 때문이다. 이로 인해 상승분 일부를 반납하기도 했다. 다만 이 같은 의견은 몇몇 위원이 당장 금리 인상을 주장한다는 의미는 아니다. 상황에 따라 금리 인상 가능성도 FOMC 성명에 반영돼야 한다고 그들이 주장할 수 있다는 설명이다.

알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 찰리 리플리는 "가까운 시일 내 금리 인하는 사실상 배제됐다는 기존 판단을 이번 의사록이 확인해줬다"고 설명했다.

업종별로는 유틸리티와 부동산, 필수소비재 등 경기방어주를 제외하고 모두 상승했고 에너지는 2%, 임의소비재는 1% 뛰었다.





종목별로는 엔비디아가 메타와 수십억 달러 규모의 공급 계약을 체결했다는 소식에 약 2% 상승했다. 또한 억만장자 투자자 빌 애크먼의 지분 확대 소식에 아마존도 2% 올랐다. 마이크론 주가도 5.3% 상승했다.





