LG전자, 욕실 공기질 관리 올인원 시스템 첫 출시

“욕실 온도·습도·위생까지 한 번에 관리”

LG전자가 프리미엄 가전 기술력을 바탕으로 욕실의 온도와 습도, 위생을 한꺼번에 관리하는 올인원 시스템인 'LG 퓨리케어 바스에어시스템'을 19일 출시한다.

이번 신제품은 LG전자가 처음으로 선보이는 욕실 전용 에어케어 솔루션으로, 온·습도 감지 및 자동 운전, 외부 냄새 차단, 간편한 위생 관리 등 고객의 요구사항을 반영해 성능과 편의성을 극대화했다.

신제품은 온·습도를 실시간으로 감지해 온풍, 송풍, 환기 모드를 자동으로 전환한다. 공간 케어 모드를 활용하면 추울 때는 온풍으로 욕실을 미리 데우고, 습도가 높을 때는 송풍과 환기로 답답함을 없애준다. 욕실 온도가 22도, 습도가 50%에 도달하면 대기 상태로 자동 전환된다.

LG 퓨리케어(Puricare) 바스에어시스템. LG전자

특히 본체에 배기팬을 추가할 수 있는 듀얼 배기 기능은 단일 팬 대비 빠른 공기 순환을 도와 쾌적한 환경을 유지하는 데 효과적이다. 제품이 꺼져 있을 때도 외부의 먼지나 냄새 유입을 막아주는 역류 방지 장치도 갖췄다.

위생 관리에는 LG전자의 차별화된 UV나노 기술이 적용됐다. 바람을 만드는 팬을 UV-LED로 99.99% 살균하며, 자석 패널에서 필터를 분리해 물로 씻어내는 것만으로 간편하게 셀프 케어를 할 수 있다. 샤워 후 몸의 물기를 말려주는 바디 케어 모드는 리모컨이나 스마트폰 앱으로 바람 방향을 조절할 수 있어 편리하다.

제품은 타공 외 별도 공사 없이 1시간 내외로 설치가 가능하며, 프리미엄 모델 기준 일시불 가격은 99만 원이다. 가전 구독 서비스를 이용할 경우 월 2만 4900원(6년 기준)에 이용할 수 있다.





배정현 LG전자 SAC사업부장 전무는 "프리미엄 가전 기술을 집약한 이번 제품으로 사계절 내내 욕실 공기를 쾌적하게 관리하는 차별화된 고객 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

