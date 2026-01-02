양평군, 2026년 관광 대전환 준비 완료…민관 협력 네트워크 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 30일 블룸비스타에서 '2026 양평 관광 협력 네트워크 워크숍'을 개최하고 지역 관광의 지속가능한 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

전진선 양평군수가 지난해 12월 30일 블룸비스타에서 '2026 양평 관광 협력 네트워크 워크숍'을 개최하고 있다. 양평군 제공

이번 워크숍은 관광전략위원회, 축제추진위원회, 헬스투어센터 등 양평 관광을 이끄는 주요 주체들과 관광과가 한자리에 모여, 변화하는 관광 환경에 능동적으로 대응하고 민관 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서 관광전략위원회 위원장은 "관광은 이제 개별 사업이 아닌 지역이 함께 만들어가는 종합적인 과정"이라며 "오늘 이 자리가 양평 관광의 새로운 협력 모델을 만들어가는 의미 있는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

축제추진위원회 위원장은 "지역 축제는 관광의 얼굴이자 주민과 방문객을 잇는 중요한 매개체"라며 "앞으로도 지역성과 참여를 바탕으로 한 축제를 통해 양평만의 매력을 널리 알리겠다"고 밝혔다.

헬스투어센터 국장은 "2015년부터 시작된 양평 헬스투어가 이제 새로운 전환점을 맞이하고 있다"며 "2026년을 향해 관광전략위원회와 축제추진위원회, 그리고 지역의 다양한 주체들과 협력해 한 단계 도약하는 헬스투어로 발전시켜 나가겠다"고 포부를 전했다.

또한 관광과장은 "관광전략위원회, 축제추진위원회, 헬스투어센터가 한자리에 모인 것은 이번이 처음"이라며 "행정은 현장의 목소리를 정책으로 연결하고, 지속가능한 관광 기반을 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

전진선 양평군수는 인사말에서 "제가 현장을 다니며 자주 하는 말이 '관광'이다"라며 "남한강 조명, 남한강 테라스, 양강섬 출렁다리, 두물머리 국가정원, 걷기 좋은 양근천 등 관광 활성화를 위해 많은 노력을 기울여 왔다"고 밝혔다.

이어 "무엇보다 큰 성과는 주민들 스스로 관광의 중요성을 공감하고 있다는 점"이라며 "양평 관광 발전을 위해 함께해 주신 모든 분들께 감사드리고, 오늘 이 자리가 양평 관광의 미래를 함께 설계하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 덧붙였다.

한편, 이날 워크숍에서는 △2026년 관광환경 트렌드와 변화와 중앙정부의 관광정책 방향 공유(하동원 박사) △2025년 양평 관광 주요 성과 및 2026년 관광과 주요 사업 소개 △자유토론 및 네트워킹 등이 진행됐으며 참석자들 이러한 소통의 자리가 지속적으로 이어지기를 희망했다.





한편, 양평군은 이번 워크숍에서 논의된 내용을 바탕으로 2026년 관광정책과 사업에 적극 반영해 나갈 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

