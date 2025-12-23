본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각'

문채석기자

입력2025.12.23 16:46

시계아이콘02분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

회사·금감원 “고객 신용정보 유출 정황은 없어”
사이버 해킹 아닌 영업 직원 도덕적 해이
개보위 ‘134억 과징금’ 우리카드 사건과 유사
충청·전라 지점 산하 영업소 직원 12명 연루
“관련 직원 업무배제…징계 수위 추후 결정”

우리카드, SGI서울보증, 웰컴금융그룹, 롯데카드, 쿠팡페이에 이어 신한카드에서도 정보 유출 사고가 발생하면서 금융권 전반에 '정보유출 포비아(공포증)'가 확산되고 있다. 신한카드는 지방 지점 산하 영업소 직원들의 도덕적 해이로 가맹점 대표자 휴대전화번호 등 약 19만 건의 정보가 외부로 유출된 사건으로, 해킹 등 사이버 공격에 따른 전산 사고는 아니라고 설명했다. 금융감독원 역시 고객 카드번호나 계좌번호 등 신용정보 유출 정황은 확인되지 않았다는 데 무게를 두고 있으며, 현재로서는 현장 점검 여부를 결정하지 않은 것으로 파악됐다.


다만 이번 사고가 과거 우리카드의 신용카드 영업 위규 사례와 유사한 측면이 있는 만큼 금융감독당국의 점검 또는 검사로 이어질 가능성을 배제하기 어렵다는 관측도 나온다. 당시 개인정보보호위원회는 우리카드에 134억원대 과징금을 부과했고, 금감원 역시 2주간 현장 검사를 실시한 바 있다. 이 때문에 신한카드 사고를 계기로 감독당국의 추가 조치 여부에 금융권의 시선이 쏠리고 있다.


신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각' 서울 중구 을지로 신한카드 본사 전경. 신한카드
AD

신한카드는 가맹점 대표자 휴대전화번호 등을 포함한 총 19만2088건의 정보가 유출된 것으로 추정돼 23일 개인정보보호위원회에 신고했다고 밝혔다. 구체적으로는 가맹점 대표자 휴대전화번호 18만1585건, 휴대전화번호·성명 8120건, 휴대전화번호·성명·생년·성별 2310건, 휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등이다. 해당 정보는 신규 카드 모집 용도로 활용된 것으로 파악됐다.


사건 경위도 공개됐다. 신한카드에 따르면 지난달 12일 개보위가 정보 유출 관련 공익제보를 접수한 뒤 조사 착수에 앞서 사전 자료 제출을 요청했다. 신한카드는 다음 날 제보자가 제출한 가맹점 정보 약 28만 건과 자사 보유 데이터를 대조하며 내부 조사를 시작했다. 이후 약 2주간 제출 자료를 데이터화해 자사 데이터베이스(DB)와 비교·대조하고, 관련 직원들을 대상으로 대면 조사를 진행했다.


그 결과 신한카드는 2022년 3월부터 2025년 5월까지 신규 가맹점 가운데 19만2088곳의 가맹점 사업자등록번호, 상호명, 주소, 전화번호 등이 외부로 유출된 사실을 23일 최종 확인했다. 이에 따라 개보위에 신고하고 금감원에도 관련 내용을 보고했다.


내부 조사 결과, 충청·전라 지점 산하 영업소 소속 직원 12명이 카드 영업 실적을 높이기 위해 전직 신한카드 모집인 등에게 가맹점주 정보를 전달한 것으로 드러났다. 신한카드는 해당 직원 전원을 업무에서 배제했으며 향후 개보위 조사 결과와 범죄 혐의 여부에 따라 경찰 신고, 권고사직, 파면, 감봉 등 구체적인 제재 수위를 결정할 방침이다. 신한카드 관계자는 "직원들의 해사 행위 및 법률 위반 여부에 대한 조사가 마무리되면 필요 시 수사기관에 신고하는 등 추가 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.


신한카드와 금감원은 현재까지 고객 카드번호나 계좌번호 등 신용정보 유출 정황은 확인되지 않았다고 설명했다. 유출된 정보가 추가로 확산됐을 가능성도 낮은 것으로 보고 있다. 다만 개보위의 과징금 부과나 시정명령, 금감원의 현장 점검 또는 수시 검사로 이어질 수 있는 여지는 남아 있어 긴장을 늦추지 않고 있는 분위기다.


앞서 개보위는 지난 3월27일 신용카드 신규 가입 유치를 위해 가맹점주 개인정보를 카드 모집인에게 전달한 우리카드에 대해 개인정보보호법 위반을 인정하고, 134억5100만 원의 과징금과 시정명령을 의결했다. 우리카드 인천영업센터는 2022년 7월부터 지난해 4월까지 약 21개월간 가맹점 관리 프로그램을 통해 최소 13만1862명의 성명, 주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등을 조회했고, 이후 카드 미보유 가맹점주 정보를 카카오톡과 이메일 등을 통해 모집인에게 전달했다. 이 과정에서 최소 20만7538명의 개인정보가 열람됐으며, 일부는 외부로 전달된 것으로 조사됐다.


신한카드 사고 역시 내부 직원의 영업 목적 정보 제공이라는 점에서 우리카드 사례와 유사한 구조를 띠고 있어, 개인정보보호법을 비롯한 관련 법령 위반 여부에 대해 개보위와 금감원이 면밀히 들여다볼 가능성이 있다는 분석이 나온다.


금융권에서는 이번 사고가 롯데카드나 쿠팡페이처럼 외부 해킹에 따른 사이버 사고는 아니지만, 내부 통제 시스템의 허점을 드러낸 사례라는 점에서 문제의 소지가 적지 않다고 보고 있다. 특히 카드사들은 내년 7월 2일까지 감독당국에 책무구조도를 제출해야 하는 상황에서, 내부 직원의 도덕적 해이로 사고가 발생한 만큼 감독당국의 관리·감독 기조가 업권 전반으로 강화될 수 있다는 우려도 제기된다. 사고 발생 시점이 금감원이 이찬진 원장 직속 소비자보호총괄 부문을 신설하고 관련 인사를 단행한 직후라는 점에서 '타이밍이 좋지 않다'는 평가도 나온다.

신한카드 사고에 전 금융권 '정보유출 포비아'…금감원 점검여부 '촉각'

신한카드 관계자는 "고객 보호와 유사 사례 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"며 "이번 사안이 '목적 외 개인정보 이용'에 해당하는지, '정보 유출'로 볼 수 있는지에 대해서는 추가 조사가 필요하지만, 고객 보호 차원에서 정보 유출에 준하는 조치를 취하고 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 금감원은 롯데카드 개인정보 유출 사태 이후 수시 점검을 진행했고, 쿠팡페이 사고 당시에도 현장 점검에 착수한 바 있다. 금감원 관계자는 "이번 사안은 전산 사고(전자금융사고)가 아니라 내부 직원의 일탈 행위에 따른 금융사고로 보고 있다"면서도 "신용정보 유출 여부에 대한 추가 확인 결과를 토대로 점검이나 검사 여부를 결정할 예정"이라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2025 무연고사 리포트
  • 25.12.2311:00
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다
    아무도 오지않는 5호실의 적막…'가족도 거부' 세상에 없던 듯 외롭게 갔다

    지난달 5일 오전 강원도 원주의료원 장례식장은 상주와 조문객들로 분주한 모습이었다. 그런데 가장 작은 빈소인 5호실은 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 이곳에는 고(故) 권모씨의 빈소가 영정사진도 없이 차려져 있었다. 조문객은 아무도 찾아오지 않았다. 빈소 옆 식당에도 불은 꺼져 있었다. 기자는 비어있던 제사용 향로에 첫 번째 향을 피운 뒤 권씨를 조문했다. 빈소 앞 의자에 앉아 기다리기를 30분, 지역 봉사단체 회원 3명이

  • 25.12.2311:00
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답
    연고자 있어도 무용지물…34%가 시신 인수 거부·무응답

    최근 약 5년간 발생한 무연고 사망자 10명 중 3명은 연고자가 있음에도 시신 인수를 거부당한 것으로 나타났다. 23일 아시아경제가 2021년부터 올해 5월까지 전국 지방자치단체 무연고 사망자를 전수조사한 결과에 따르면, 경찰이나 지자체에서 연고자에게 연락했으나 무응답 또는 시신 인수 거부·기피로 무연고자가 된 사망자는 시신 위임자가 확인되는 2만1896명 중 7336명(33.5%)이었다. 무연고 사망자는 가족 등 연고자가 아예

  • 25.12.2311:00
    "더 이상 남의 일 아냐…국가 차원 통계 절실"
    "더 이상 남의 일 아냐…국가 차원 통계 절실"

    "이제는 누구나 무연고 사망자가 될 수 있는 시대입니다. 가난하거나 소외된 특정 계층만의 이야기가 아닙니다." 김민석 나눔과나눔 사무국장은 최근 서울 마포구 사무실에서 아시아경제와 만나 우리 모두가 '잠재적 무연고 사망자'라고 강조했다. 1인 가구의 증가, 딩크족, 비혼 문화의 확산으로 가족 중심의 전통적 장례 시스템이 작동하지 않는 경우가 늘고 있다는 게 김 사무국장의 설명이었다. 나눔과나눔은 서울시 무연고 사

  • 25.12.2215:10
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다
    밝게 웃던 선생님…집에서도 마지막도 철저히 혼자였다

    무연고 청년의 유품정리 현장을 가다 "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요."20대 女 사망 일주일만에 발견…수소문에도 가족 없어지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자

  • 25.12.2211:00
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적
    "그 누구보다 열심히 살았을 텐데"…유품으로 남은 청년의 흔적

    "혼자서 얼마나 외로우셨습니까. 부디 좋은 곳으로 가셔서 편히 쉬세요." 지난달 29일 오전 7시30분 경북 영주시의 한 빌라. 유품정리업체 '카리스마'의 윤정섭 대표(50)가 굳게 닫혀있던 방문을 열고 익숙한 듯 창문부터 젖혔다. 이내 책상을 펴 간이 제단을 만들고 종이컵에 소주를 따라 고인의 넋을 위로했다. 고인은 20대 여성 무연고자로 사망 일주일 만에 집주인에게 발견됐다. 경찰과 지자체가 고인의 신원을 확인하고 백방

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기