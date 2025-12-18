원전의 밤, 선율이 흐르다… 고리원자력본부, 제89회 수요행복음악회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매주 수요일마다 이어진 작은 기적이 어느덧 89회를 맞았다.

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 17일 부산시 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 '제89회 수요행복음악회'를 개최했다.

제89회 수요행복음악회. 고리원자력본부 제공

지역주민 300여명이 찾아 만석을 이룬 이번 음악회는 순수한 열정과 가능성이 빛나는 부산예빛학교 재학생들의 섬세한 표현력과 진정성 있는 무대로 서막을 열며 관객의 마음을 단번에 사로잡았다.

이어서 테너와 바리톤으로 구성된 크로스오버그룹 '4Beat'가 클래식과 대중음악의 경계를 넘나드는 감각적인 크로스오버 사운드를 보여줌과 동시에 다채로운 편곡으로 관객의 귀를 즐겁게 했다.

다음으로 재즈밴드 '레인메이커'는 즉흥성과 리듬이 살아 있는 세련된 재즈 선율로 무대를 가득 채우며, 자유로운 호흡과 깊이 있는 연주로 공연에 여유와 낭만을 더했다.

마지막 무대는 트롯스타 대상을 받은 차세대 트로트 가수 '요요미'가 무대에 올라 밝고 사랑스러운 음색과 친근한 무대 매너로, 트로트부터 대중가요까지 아우르는 폭넓은 레퍼토리로 관객들의 뜨거운 환호와 박수를 이끌어내며 수요행복음악회의 마지막을 화려하게 장식했다.

아울러 공연 관람객들에게 풍성한 특별 기념품과 먹거리를 제공하고, 음악회 마지막에는 경품 추첨 코너를 통해 푸짐한 경품도 제공했다.





이상욱 고리원자력본부장은 "수요행복음악회를 찾아주신 지역주민들에게 진심으로 감사드리며, 고리원자력본부는 내년에도 더 다양하고 멋진 무대를 준비할 예정이니 지역주민들의 많은 사랑을 부탁드린다"라고 감사인사를 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

