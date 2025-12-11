중앙경찰학교, 순환식 체력검사장 개방…“수험생에 체험 기회”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙경찰학교는 '순환식 체력 검사 상설센터'를 개방해 경찰 수험생들에게 체험 기회를 제공한다고 11일 밝혔다.

순환식 체력 검사는 4.2kg의 조끼를 입고 장애물 달리기, 장대허들 넘기, 당기기·밀기, 구조하기, 방아쇠당기기 등 5개 코스 연속 수행하여 4분 40초 이하 통과 시 합격하게 되는 방식이다. 내년부터 모든 경찰 채용시험에 시행될 예정이다. 하지만 현재까지 순환식 체력 검사를 체험할 수 있는 곳이 많지 않아 수험생들이 시험 준비를 위해 학원을 찾고 있다.

중앙경찰학교는 오는 16일부터 31일까지 매일 60명을 대상으로 시범 운영한 후 체험 인원과 운영 시간을 늘릴 계획이다. 신청 방법은 경찰청 인터넷 원서접수 사이트 통해 신청할 수 있으며, 접수는 13일 9시부터 시작한다.





중앙경찰학교 관계자는 "처음 시행되는 생소한 방식의 시험이다 보니 수험생들이 막연한 불안감을 가지고 있는 게 사실"이라며 "평소 기초체력 훈련을 착실하게 해 온 수험생이라면 실제 시험장에서 체험한 내용을 바탕으로 미비점을 보완해 좋은 결과를 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.





