[비트코인 지금]7개월만에 9만달러 붕괴…알트코인도 하락세

가상자산 시가총액 1위 비트코인이 하락을 거듭하면서 7개월 만에 처음으로 9만달러선이 붕괴했다.

글로벌 가상자산 시황사이트 코인마켓캡에 따르면 18일 오후 1시35분 현재 24시간 전보다 5.45% 내린 8만9985.09달러에 거래되고 있다.

비트코인이 9만달러선 아래로 내려간 것은 지난 4월 미국발 관세 정책 불확실성 속에 7만4400달러 선까지 폭락한 이후 7개월 만이다.

같은 시각 알트코인(비트코인을 제외한 가상자산류) 시총 상위 종목인 이더리움(-6.35%)을 비롯해 리플(XRP)(-4.73%), BNB(-3.79%), 솔라나(-4.84%), 트론(0.91%) 등도 모두 하락세다.





블룸버그통신은 최근 미국 연방준비제도(Fed) 위원들의 잇따른 매파적 발언으로 12월 추가 금리 인하 기대감이 약화한 데다 주식 시장이 최근의 고점에서 하락세를 보이면서 비트코인과 같은 고위험 자산에 대한 투자 심리가 위축됐다고 분석했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

