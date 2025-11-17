"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中, 가격·기술·인력 등 한국 경쟁력 추월

대외 리스크 최소화, 규제 완화 등 필요

우리나라 10대 수출 주력 업종의 기업 경쟁력이 5년 뒤 중국에 모두 뒤처질 거란 전망이 나왔다. 정부가 대외 리스크 최소화에 주력하며 규제 완화 등 효율성을 제고해야 한다는 지적이다.

한국경제인협회는 10대 수출 주력 업종을 영위하는 매출액 1000대 기업을 대상(200개사 응답)으로 한 '한·미·일·중 경쟁력 현황 및 전망 조사'에서 이 같은 결과가 나왔다고 17일 밝혔다. 10대 수출 주력 업종은 산업부 수출입 동향 조사를 기준으로 반도체·디스플레이·전기전자(가전 등)·자동차 및 부품·일반기계·선박·이차전지·석유화학·바이오헬스 등이다.

AD

조사 결과, 기업 10곳 중 6곳(62.5%)은 수출 최대 경쟁국으로 중국으로 꼽았다. 미국(22.5%), 일본(9.5%) 등이 뒤를 이었다. 2030년 최대 경쟁국을 묻는 질문에는 중국(68.5%), 미국(22.0%), 일본(5.0%) 순으로 중국의 비중만 상승했다. 향후 중국과의 수출 경쟁이 더 치열해질 것을 시사한다.

한국의 기업 경쟁력을 '100'으로 가정하고 경쟁국의 수준을 묻자 올해 기준 미국 107.2, 중국 102.2, 일본 93.5 순으로 응답했다. 2030년에는 미국 112.9, 중국 112.3, 일본 95.0 등으로 전망했다. 이미 미국·중국에 뒤처지고 있으며 5년 뒤엔 그 격차가 더욱 벌어질 것으로 보고 있는 셈이다.

업종별 경쟁력을 비교했을 때 중국은 올해 기준 철강(112.7), 일반기계(108.5), 이차전지(108.4), 디스플레이(106.4), 자동차 및 부품(102.4) 등 5개 업종에서 한국보다 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 반면, 반도체(99.3), 전기전자(99.0), 선박(96.7), 석유화학(96.5), 바이오헬스(89.2) 등 5개 업종에선 여전히 한국의 경쟁력이 높은 것으로 조사됐다. 그러나 이 역시도 5년 뒤인 2030년 경쟁력을 물었을 땐 10개 주력 업종의 모든 분야에서 중국의 경쟁력이 한국보다 높아질 것으로 전망됐다.

분야별 기업 경쟁력을 비교한 결과, 중국은 가격경쟁력·생산성 등에서 한국보다 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 중국을 최대 경쟁국이라고 답변한 기업을 대상으로 조사한 결과, 올해 기준 한국 대비 중국의 분야별 경쟁력은 가격 경쟁력(130.7), 생산성(120.8), 정부 지원(112.6), 전문인력(102.0), 핵심기술(101.8), 상품브랜드(96.7) 순으로 나타났다. 2030년에는 가격 경쟁력(130.8), 생산성(123.8), 정부 지원(115.1), 전문인력(112.4), 핵심기술(111.4), 상품브랜드(106.5)로 모두 추월당했다.

한경협은 이 같은 조사 결과에 대해 "현재 한국은 6개 분야 중 '상품브랜드'에서만 중국에 비교우위를 갖고 있는데, 5년 뒤부터는 이마저도 중국에 밀릴 것으로 보인다"고 우려했다.





AD

기업들은 경쟁력 제고의 주요 걸림돌로 국내 제품 경쟁력 약화(21.9%)와 대외리스크 증가(20.4%)를 꼽았다. 이 밖에도 인구 감축 등에 따른 내수 부진(19.6%), 인공지능(AI) 등 핵심 기술인력 부족(18.5%), 경쟁국 대비 낙후된 노동시장 및 기업 법제(11.3%) 등을 지적하는 목소리가 많았다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>