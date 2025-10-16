르세라핌, 일본 연말 페스티벌 '카운트다운 재팬' 오른다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

르세라핌. 쏘스뮤직 제공

르세라핌이 12월27일부터 31일까지 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 열리는 페스티벌 '카운트다운 재팬 25/26'에 출연한다고 쏘스뮤직이 16일 밝혔다.

'카운트다운 재팬'은 2003년 시작된 일본 연말 최대 실내 음악 페스티벌로, 한 해 활약한 대표 아티스트들이 무대에 오른다. 올해 라인업에는 르세라핌을 비롯해 싱어송라이터 바운디, 힙합 유닛 크리피너츠 등이 포함됐다. 르세라핌은 공연 이튿날인 12월28일 무대에 선다.

르세라핌은 3월 발매한 미니 5집 '핫'으로 한국 음반 기준 4연속 출하량 10만장을 돌파했다. 이는 4세대 K팝 걸그룹 중 유일한 기록이다. 지난 13일에는 K팝 그룹 가운데 유일하게 일본 최대 온라인 패션 플랫폼 조조타운(ZOZOTOWN)이 주최한 축제 'ZOZOFES'에 초청받았으며, 다음 달 18~19일 도쿄돔에서 첫 월드투어 앙코르 콘서트를 연다.





르세라핌은 오는 24일 오후 1시 첫 싱글 '스파게티'를 발표한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

