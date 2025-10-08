"녹음할 때 키 큰 남자 귀신 봐, 귀신에 감사"…케데헌 헌트릭스 3인, 美 대표 토크쇼 출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주연 3인방 노래맡은 한국계 가수들

실제 무대서 대표곡 '골든' 라이브

전 세계적인 인기를 끈 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 주인공 3인방인 헌트리스 노래를 맡았던 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 미국 대표 토크쇼에 출연했다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주연 3인방 성우를 맡은 오드리 누나, 이재, 레이 아미. AP=연합뉴스

AD

NBC 등 외신 보도를 종합하면, 이들 3인방은 7일(현지시간) 미국 NBC 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 케데헌의 대표 오리지널사운드트랙(OST) '골든'을 불렀다. 골든은 애니메이션 속 주인공들이 부르는 노래이기도 하다. 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 모두 한국계 미국인 가수로, 이들이 실제 무대에서 골든 라이브를 선보인 건 이번이 처음이다.

세 사람은 진행자 지미 팰런과의 인터뷰에서 애니메이션 녹음 뒷이야기를 전하기도 했다. '골든' 공동 작곡가로 이름을 올리기도 한 이재는 "택시를 타고 치과에 가는 길에 '골든' 노래를 받았다"며 "그 자리에서 곧바로 영감이 떠오르더라. 휴대전화 음성메모를 켜고 입으로 멜로디를 녹음했다"고 전했다.

또 그는 "스튜디오에서 녹음하다가 키가 큰 남자 귀신을 보기도 했다"고 밝혀 청중의 이목을 집중시켰다. 이재는 "나중에 어머니께 듣기로는 '곡을 녹음할 때 귀신을 보면 히트한다'는 한국 미신이 있다고 하더라"며 "귀신에게 감사를 전하고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다.

오드리 누나는 케데헌에 등장해 화제가 된 한국 음식 '김밥'을 언급했다. 그는 "(어린 시절) 다른 아이들이 냄새난다고 놀릴까 봐 도시락통에서 몰래 김밥을 한 조각씩 꺼내 먹었던 기억이 있다"며 "나를 포함한 많은 한국계 미국인들이 공감하셨을 것"이라고 전했다.





AD

한편 골든은 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 8주째 1위 자리를 지키고 있다. 또 앨범 차트인 '빌보드 200'에도 2회 비연속 1위에 올랐다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>