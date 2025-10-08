"녹음할 때 키 큰 남자 귀신 봐, 귀신에 감사"…케데헌 헌트릭스 3인, 美 대표 토크쇼 출연

주연 3인방 노래맡은 한국계 가수들
실제 무대서 대표곡 '골든' 라이브
전 세계적인 인기를 끈 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 주인공 3인방인 헌트리스 노래를 맡았던 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 미국 대표 토크쇼에 출연했다.
NBC 등 외신 보도를 종합하면, 이들 3인방은 7일(현지시간) 미국 NBC 인기 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 케데헌의 대표 오리지널사운드트랙(OST) '골든'을 불렀다. 골든은 애니메이션 속 주인공들이 부르는 노래이기도 하다. 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 모두 한국계 미국인 가수로, 이들이 실제 무대에서 골든 라이브를 선보인 건 이번이 처음이다.
세 사람은 진행자 지미 팰런과의 인터뷰에서 애니메이션 녹음 뒷이야기를 전하기도 했다. '골든' 공동 작곡가로 이름을 올리기도 한 이재는 "택시를 타고 치과에 가는 길에 '골든' 노래를 받았다"며 "그 자리에서 곧바로 영감이 떠오르더라. 휴대전화 음성메모를 켜고 입으로 멜로디를 녹음했다"고 전했다.
또 그는 "스튜디오에서 녹음하다가 키가 큰 남자 귀신을 보기도 했다"고 밝혀 청중의 이목을 집중시켰다. 이재는 "나중에 어머니께 듣기로는 '곡을 녹음할 때 귀신을 보면 히트한다'는 한국 미신이 있다고 하더라"며 "귀신에게 감사를 전하고 싶다"고 해 웃음을 자아냈다.
오드리 누나는 케데헌에 등장해 화제가 된 한국 음식 '김밥'을 언급했다. 그는 "(어린 시절) 다른 아이들이 냄새난다고 놀릴까 봐 도시락통에서 몰래 김밥을 한 조각씩 꺼내 먹었던 기억이 있다"며 "나를 포함한 많은 한국계 미국인들이 공감하셨을 것"이라고 전했다.
한편 골든은 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 8주째 1위 자리를 지키고 있다. 또 앨범 차트인 '빌보드 200'에도 2회 비연속 1위에 올랐다.
