지리산 함양시장 상인 자생력 강화 교육 열린다

지리산 함양시장에서 상인들의 자생력 강화를 위한 교육이 열린다.

경남 함양군은 오는 25일 오후 5시 지리산 함양시장 내 여민락에서 전통시장 상인과 소상공인 50여 명을 대상으로 '지리산 함양시장 자생력 강화 교육'을 개최한다고 밝혔다.

이번 교육은 급변하는 유통 환경 속에서 전통시장 상인들이 효과적으로 대응할 수 있도록 역량을 강화하고, 디지털 마케팅과 고객 서비스 품질 향상을 통해 실질적인 경쟁력을 높이는 데 그 목적이 있다.

교육은 경상남도 상인연합회 윤장국 회장이 강사로 나서 온누리상품권·제로페이 사용법, 고객 친절 응대법과 불만 고객 응대 요령, 단골 확보를 위한 소통 방법 등 고객 응대와 서비스 의식을 높이기 위한 교육을 중심으로 이루어진다.

함양군 관계자는 "이번 교육은 단순히 정보를 전달하는 것을 넘어, 실제로 시장에서 고객들을 직접 만나고 있는 윤장국 회장의 체감하고 적용할 수 있는 실질적인 내용으로 준비했다"라며 "앞으로도 지역 전통시장 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 사업을 지속해서 추진할 계획"이라고 밝혔다.





이번 교육은 지리산 함양시장 상인회와 지역 소상공인연합회의 협조로 진행되며, 현장에서 상인들과 소통하며 질의응답 시간도 마련돼 평소 궁금했던 사항을 해소할 수 있는 장을 마련할 계획이다.





