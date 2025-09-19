여수시, 독감·코로나19 '무료 예방접종' 실시

10월 사전 예약제 운영
전남 여수시는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 독감(인플루엔자)과 코로나19 예방접종을 무료로 실시한다고 19일 밝혔다.
독감 무료 예방접종 대상은 어린이(생후 6개월~13세), 임신부, 65세 이상 어르신, 취약계층으로, 대상자별 접종 시작일은 ▲오는 22일 어린이(2회 접종자) ▲29일 어린이(1회 접종자) 및 임신부 ▲10월 15일 65세 이상 어르신 ▲10월 20일 취약계층(14~64세 기초생활수급자·심한 장애인, 64세 이하 국가유공자)이다.
코로나19 무료 예방접종은 오는 10월 15일부터 시작되며, 접종 대상은 ▲65세 이상 어르신 ▲면역저하자 ▲감염취약시설 입원·입소자다. 특히 65세 이상 어르신은 독감과 코로나19 동시 접종도 가능하다.
예방접종 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 여수시 누리집에서 확인할 수 있으며, 주소지와 관계없이 전국 지정의료기관 어디서나 무료로 접종할 수 있다. 다만, 취약계층 대상 독감 접종은 여수시 관내 보건소에서만 가능하다.
여수시보건소와 중부보건지소는 10월 한 달간 65세 이상 어르신과 취약계층을 대상으로 사전예약제를 운영한다. 예약은 오는 29일 오전 9시부터 선착순 전화로 가능하며, 예약자 접종 기간은 10월 20~31일이다.
사전예약제를 운영하는 10월에는 예약자만 접종할 수 있으며, 11월부터는 예약 없이도 접종 가능하다. 단, 보건소 운영일을 사전 확인 후 방문해야 한다.
시 관계자는 "이번 무료 예방접종이 시민들의 건강을 지키고 감염병 확산을 예방하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "시민 여러분께서는 접종 일정을 미리 확인해 기간 내 꼭 접종을 완료해 달라"고 당부했다.
