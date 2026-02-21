"간식 줄까?" 한국 여학생에 자국 말로 성희롱한 인니 남성, 국내 기업 재직 중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

버스서 성적 발언 영상 SNS 확산

회사 대표 "사실 확인 후 엄정 조치"

한국인 여학생들을 상대로 성적 의미가 담긴 발언을 하고 이를 동의 없이 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 인도네시아 국적 남성이 공분을 사고 있다.

한국인 여성들을 성희롱하고 불법촬영한 인도네시아 남성 인스타그램

최근 X(옛 트위터) 등 온라인 공간에는 해당 남성이 자신의 계정에 올렸던 영상이 빠르게 확산됐다. 영상에는 버스에 함께 탑승한 한국인 여학생들을 향해 인도네시아어로 특정 표현을 던지는 장면이 담겼다.

그가 사용한 "Ni cilor mau"라는 말은 사전적으로는 "간식을 원하느냐"는 의미지만, 현지에서는 발음을 비틀어 성적인 뜻을 연상시키는 은어로 쓰인다는 지적이 나왔다. 피해 학생들이 말을 이해하지 못한 채 어색한 반응을 보이자, 남성은 "I don't speak English"라고 말하며 조롱하는 모습도 영상에 포함됐다.

해당 영상은 당사자들의 동의 없이 촬영·게시된 것으로 전해지면서 불법 촬영 논란까지 더해졌다. 논란이 커지자 남성의 신상 일부가 온라인에 공유됐고, 그가 국내 한 축산 관련 업체에 근무 중이라는 주장도 제기됐다.

누리꾼들의 항의가 회사로 이어지자 회사 측은 입장을 밝혔다. 업체 대표는 사과 메시지를 통해 "직원의 부적절한 행위로 불쾌감과 상처를 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "사실관계를 확인한 뒤 내부 규정에 따라 엄정하게 조치하겠다"고 전했다. 또한 재발 방지를 위한 윤리 교육과 조직 문화 점검을 강화하겠다고 덧붙였다.





현재 해당 남성의 SNS 계정은 삭제된 상태다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

