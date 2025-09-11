부안군, 경유차 '환경개선부담금' 3,050건 부과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 29일까지 납부

전북 부안군이 경유 자동차 3,050건에 대해 환경개선부담금 2기분 약 8,000여만원을 부과했다.

11일 군에 따르면 환경개선부담금 제도는 환경오염의 원인자에게 환경개선 비용을 부과해 자발적인 오염 저감을 유도하고 환경개선사업에 필요한 투자재원을 합리적으로 조달해 쾌적한 환경조성에 기여하는 제도다.

부안군 청사 전경. 부안군 제공

자동차 환경개선부담금은 매년 2회(3월, 9월) 후납제 방식으로 부과되며, 이번 2기분은 올해 상반기(1월 1일~6월 30일)에 경유 자동차를 소유했던 기간에 대한 부과분이다.

부과 기간 내 소유자가 변경됐거나 폐차 말소 등 변경 사유가 발생한 경우에는 소유자가 사용한 날을 기준으로 일할계산 돼 부과된다.

납부 기한은 오는 29일까지이며 납부 방법은 은행납부(고지서 납부), 고지서에 기재된 농협 가상계좌로 이체, 신용카드, 인터넷뱅킹, CD/ATM기, 위택스를 이용하면 된다. 자세한 사항은 군청 환경과로 문의하면 된다.





군 관계자는 "환경개선부담금은 지속적으로 쾌적한 환경을 조성하는데 필요한 소중한 재원으로 사용된다"며 "납부 기한 경과 시 3% 가산금이 부과되는 등 불이익을 받을 수 있으므로 기한 내 납부하기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

