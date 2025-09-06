동해시, 19일까지 '창업보육센터 입주기업' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참신한 아이디어 가진 예비창업자·창업 7년 미만 기업 대상

강원도 동해시는 참신하고 우수한 아이디어를 가진 예비창업자 및 창업 7년 미만의 창업자를 대상으로 '2025년 동해시 창업보육센터 입주기업'을 모집한다. 이번 모집은 지역 내 잠재력 있는 창업 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하고, 지역 경제 활성화에 기여하기 위해 마련됐다.

모집 대상은 우수한 아이디어를 가지고 있는 3개월 이내 창업이 가능한 예비창업자와 공고일 기준 사업 개시일로부터 7년이 경과하지 않은 창업자다. 특히 장애인기업, 여성기업, 경영혁신·기술개발·창업벤처 관련 수상 실적 보유 기업, 창업교육 이수 기업은 가점 혜택을 받을 수 있다.

총 4개 실이 입주 대상이며, 생산동(310호/40.5㎡, 315호/208.8㎡)과 연구동(9109호/91.4㎡, 9110호/57.96㎡)에 공간이 제공된다. 입주 기업은 보육실 사용료 3개월분에 해당하는 보증보험을 입주보증금으로 납부하고, 월 보육료는 3.3㎡당 7500원이다.

신청 접수는 오는 19일까지 진행되며, 이후 운영위원회 대면 평가를 거쳐 최종 입주 기업이 결정된다. 평가 항목은 창업자의 역량과 기술성, 사업계획 적정성, 창업 의지와 시장 확장성 등을 종합적으로 심사하며, 기타 가점도 반영한다. 평가 점수 평균 70점 이상 기업은 입주가 승인되며, 선정 결과는 개별 통보된다.





임성빈 경제과장은 "잠재력 있는 창업 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "지역 경제 활성화에 기여할 수 있는 혁신적 아이디어와 열정을 가진 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

