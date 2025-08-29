S&P "한화토탈에너지스 등급전망 '부정적'으로 하향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 신용평가사 S&P는 한화토탈에너지스의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다고 29일 밝혔다. 신용등급은 'BBB-'를 유지했다.

올해 상반기 한화토탈에너지스는 유가 급락과 재고 손실, 화학 부문 수익성 저하로 부진한 실적을 기록했다. 또한 주요 제품 스프레드는 올해 말까지 낮은 수준에 머무르며 마진 축소와 제한적인 상각전영업이익(EBITDA) 창출로 이어질 것으로 내다봤다.

S&P는 한화토탈에너지스의 올해와 내년 연간 EBITDA를 약 2700억원과 약 3800억원으로 예상했다. 기존 추정치인 3500억원과 4800억원 대비 낮은 수준이다. S&P는 "글로벌 경기 둔화로 수요부진이 이어지면서 석유화학 산업의 공급과잉이 당분간 지속될 것으로 전망된다"며 "시황 회복에는 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상되며, 하방리스크가 상대적으로 높다고 판단된다"고 설명했다.

또한 현금지출 축소에 따른 긍정적인 효과는 크지 않을 것으로 내다봤다. 한화토탈에너지스는 설비투자 및 배당 축소로 확보한 현금을 활용해 차입금을 감축했다. 연간 설비투자 규모는 2024년 약 2600억원으로 전년 대비 약 50% 감소했다.

S&P는 "올해는 약 2300억원으로 추가 감소한 후 내년에는 소폭 증가할 것"이라며 "조정 차입금 규모는 2023년 약 2조3000억원, 2024년 약 2조1000억원에서 올해 약 1조8000억원으로 감소할 것"이라고 말했다.





S&P는 한화토탈에너지스의 수익성 혹은 현금흐름이 향후 1~2년 내에 크게 개선하지 못해 EBITDA 대비 차입금 비율이 4배 이하로 개선되기 어렵다고 판단될 경우 신용등급을 하향할 수 있다고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

