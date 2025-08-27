안규백 국방장관, '北과 불과 6km' 서해 최전방 해병부대 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백 국방부 장관은 27일 인천 강화군 소재 해병대 2사단 말도 소초를 방문해 장병들을 격려했다. 북한 황해도 연백 지역과 불과 6㎞ 떨어진 서해 최전방 지역인 말도에 국방부 장관이 직접 방문한 것은 이번이 처음이다.

안규백 국방부 장관이 27일 인천 강화군 소재 해병대 2사단 말도 소초를 방문해 장병들과 대화하고 있다. 국방부

국방부에 따르면 안 장관은 경계작전에 매진하고 있는 해병대원들과 식사를 하면서 "해병대 정신으로 대한민국을 굳건하게 지키고 있는 여러분의 헌신이 존중받는 문화를 만들고, 장병들의 사기와 복지를 개선하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.





아울러 안 장관은 지난달 1일 창설된 해병대 특수수색여단 예하 특수수색대대도 방문해 작전 현황을 보고받았다. 안 장관은 "실전적 훈련을 통해 체득한 전투 감각과 경험은 실전에서 임무를 완수할 수 있는 실력으로 나타난다"며 "평소 실전적인 훈련을 통해 조건반사적으로 행동할 수 있는 충분한 경험을 쌓아주길 바란다"고 당부했다.





