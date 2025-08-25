정상회담 앞두고 나온 트럼프 '숙청·혁명' 발언에, 대통령실 "신속하게 상황 파악"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정상회담 3시간 앞두고 SNS에 글 올려

"한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나는 것처럼 보인다"고 언급

대통령실이 25일(현지시간) "한국에서 숙청(purge) 또는 혁명(revolution)"이 일어나는 것처럼 보인다고 언급한 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어(SNS) 글에 대해 최대한 빠르게 상황을 파악하겠다고 밝혔다. 이재명 대통령은 이날 트럼프 대통령과 백악관에서 정상회담과 오찬을 진행할 계획이다.

연합뉴스

이날 트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라면서 이런 내용의 글을 썼다. 그러면서 트럼프 대통령은 "우리는 이런 상황에는 거기서(한국에서) 사업을 할 수 없다"며 "오늘 백악관에서 새 대통령(이재명 대통령)과 만난다. 이 일에 대한 여러분의 관심에 감사하다"고 했다.

이런 트럼프 대통령이 발언은 한미 정상회담을 3시간가량 앞두고 나왔다. 트럼프 대통령이 한미 정상회담과 관련해 공개적으로 발언한 것은 이번이 처음이다. 트럼프 대통령이 SNS에서 언급한 '숙청'·'혁명'은 윤석열 전 대통령을 포함해 정부 인사들에 대한 특검 수사와 재판 등을 지목한 것이라는 관측이 나온다.

이에 강유정 대통령실 대변인은 워싱턴D.C.에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 "페이크(가짜) 뉴스가 많은 상황"이라면서 "상황을 확인하겠다"고 말했다.





한편 이날 이 대통령은 백악관에서 트럼프 대통령과 정상회담을 겸한 오찬을 갖는다. 이후 한미 기업인들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블에 참석할 예정이다. 또 미국 전략국제문제연구소(CSIS)에서 정책연설을 한 뒤, 미국 오피니언 리더들과 만찬 간담회를 가질 계획이다.





워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

