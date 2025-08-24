신영수 CJ대한통운 "2030년 글로벌 톱10 물류기업 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원 타운홀 미팅…"글로벌 테크기업으로 진화"



신영수 CJ대한통운 대표는 '창립 100주년'인 2030년 '글로벌 톱10 물류기업'으로 거듭나겠다고 밝혔다.

신영수 CJ대한통운 대표가 22일 서울 종로 본사에서 열린 임직원 대상 2025 타운홀 미팅에서 발표하고 있다. CJ대한통운

AD

신 대표는 지난 22일 서울 종로 본사에서 열린 상반기 타운홀 미팅에서 "회사는 현재 글로벌 테크기업으로의 진화를 위한 중대기로에 서 있다"며 "기술 고도화와 함께 국내서 검증된 혁신기술의 적극적인 해외이전을 통해 창립 100주년인 2030년에는 '글로벌 톱10 물류기업'으로 거듭나자"고 강조했다.

그는 "상반기는 하반기 실적 달성을 위한 토대를 다지는 시기였다"며 "성과를 냉정히 직시하고, 초격차 경쟁력을 기반으로 반드시 도약해야 한다"면서 회사의 퀀텀점프를 위한 과제로 글로벌 테크 물류기업으로의 전환을 주문했다.

국내에서 축적한 TES물류기술연구소의 초격차 기술을 글로벌로 이식해 고객사 물류 생산성 극대화와 신성장동력 확보라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 취지다.

물류자동화와 인공지능(AI) 등 미래기술 확보도 당부했다. 신 대표는 "CJ대한통운만의 운영 데이터와 AI에 기반한 실시간 의사결정, 자율운영 체계를 구현해 공정 자동화율을 더욱 끌어올려야 할 것"이라며 "미래시장 선도를 위한 로봇 개발역량도 신속히 확보해 나가야 한다"고 했다.

이어 각 사업부문에 대한 미래 방향성을 제시했다. 우선 '오네(택배)'부문에 대해선 TES기반 최적화·자동화기술 확산, 배송 포트폴리오 확장을 강조했다. 이어 계약물류(CL)부문은 생산성 컨트롤 모델 고도화를 통한 고객사 물류 효율 향상으로 잠재고객인 1PL(자가물류)기업의 3PL(3자 물류) 전환에 주안점을 뒀다.

글로벌사업은 국내서 검증된 혁신기술을 적극 도입하는 한편, 미국과 인도 등 전략 국가에서의 계약물류사업을 강화하고 역직구와 GDC(Global Distribution Center)를 아우르는 초국경 물류 사업확대에 집중하기로 했다.

신 대표는 성과에 대한 철저한 보상을 약속했다. 그는 "성과에 대한 즉시 보상을 통해 동기를 부여하고, 임직원 모두가 새로운 도전을 통해 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다. CJ대한통운은 기존 연말에만 진행되던 시상 제도를 확대, 사업 전략과 연관된 의미 있는 성과를 창출한 4개 조직과 구성원 2명에게 '벨류업상'을 시상했다.





AD

한편 이날 행사에서는 새로 부임한 글로벌부문 조나단송 대표도 포부를 밝혔다. 송 대표는 글로벌 사업 확장을 위한 전략 방향성을 공유하며 "글로벌 3PL 회사로 나아가기 위해 해외 네트워크 확장, 영업력 강화, 효율화 전략을 적극 실행하겠다"라는 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>