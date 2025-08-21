최민호 "'행정수도 세종 완성' 국정운영계획에 신속 대응하라" 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책 반영 위해 정부와 지속 소통

최민호 세종시장이 발언하고 있다. /사진= 기획조정실 정책기획관 제공

새 정부 국정 계획·방향 관련, 행정수도 완성과 미래전략 수도 세종으로 나가기 위한 적극적으로 대응하라는 지시가 떨어졌다.

최민호 세종시장은 국정기획위원회가 밝힌 국정운영 5개년 계획과 시정 연계 방안을 검토하기 위해 국정운영 5개년 계획 대응 실·국 보고회를 21일 개최했다.

국정기획위원회가 지난 13일 제안한 5대 국정 목표, 23개 추진 전략, 123개 국정과제에 발맞춰 도시·산업·교통·문화·환경 등 시정 전 분야에서 시 핵심 건의 사항이 반영될 수 있도록 한다는 계획이다.

이날 최 시장과 행정·경제부시장, 실·국·본부장 등은 국정운영 계획을 바탕으로 시정 전반의 방향성과 정합성을 검토하고 정부 정책에 대한 부문별 대응 전략을 논의했다. 특히 국정과제 1번 진짜 대한민국을 위한 헌법 개정과 관련, 정부 의제로 행정수도 명문화가 포함된 만큼 향후 국회 개헌안 마련 시 정부에 의견을 적극적으로 개진하기로 했다.

국정과제 50번에 대통령 세종집무실 건립 등을 골자로 행정수도 세종 완성이 포함된 것 또한 새 정부가 행정수도 완성에 대한 공식 의지를 드러낸 것으로 보고 이를 구체화할 수 있도록 대응하기로 했다.

최 시장은 "국정과제가 국무회의를 통해 최종 확정되는 과정에서 세종시의 정책 요구가 충분히 반영될 수 있도록 해야 한다"며 "앞으로도 정부와 지방시대위원회와의 소통을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





첨단혁신 산업 인공지능(AI) 분야, 복지 분야 내용 전반, 문화·관광 등 주요 국정과제 계획을 공유하고 대응 전략을 구상하기도 했다. 123대 국정과제(안)는 정부의 최종 검토와 국무회의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



