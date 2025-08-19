문체부 '문화 디지털혁신·데이터 활용 공모전' 수상작 17점 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부는 '2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전' 수상작 17점을 최종 선정했다고 19일 밝혔다.

이번 공모전은 문화·체육·관광 분야에 디지털 기술을 결합한 국민 체감형 혁신 서비스를 발굴하기 위해 '디지털이 바꾸는 문화 일상, 인공지능(AI)이 이끄는 혁신'이라는 주제로 지난 6월2일부터 7월18일까지 개최됐다. 우수사례 부문 39점, 아이디어 부문 156점, 데이터 분석 부문 28점 등 모두 223점이 접수됐으며 인공지능과 확장현실(XR), 데이터 분석 등 첨단기술이 장애인의 문화 경험 향상, 아동 발달 지원, 전통문화 확산 등 사회적 가치를 실현하는 데 활용된 다양한 사례가 주목받았다.

우수사례 부문 대상 수상작에는 K-컬처 통합 여정 플랫폼 '케이 인 마이핸즈'와 국악 가상악기 '조선시리즈'가 선정됐다. 케이 인 마이핸즈는 K-컬처 팬들에게 언어, 여행, 비자 등의 정보를 제공하고, K-콘텐츠 학습부터 실제 여행, 현지 소통까지 끊김이 없는 경험을 지원하는 플랫폼이다. 가상 국악기 조선 시리즈는 국립국악원이 제공하는 6000여 개의 국악기 디지털음원을 인공지능(AI)으로 최적화해 창작자 누구나 고품질의 음원을 활용해 손쉽게 국악 음원을 생성할 수 있도록 했으며, 실제 연주에 가까운 생동감을 제공한다.

K-컬처 통합 여정 플랫폼 '케이 인 마이핸즈' [사진 제공= 문화체육관광부]

우수상은 AI와 XR 기술로 3차원 홀로그램을 구현해 전 세계 어디서든 실시간으로 재생 및 상호작용이 가능한 실시간 소통 플랫폼 '프로토 홀로그램'과 AI 고문헌 분석 및 번역 플랫폼 '온고'가 받는다. 장려상은 AI 기반 다국어 짧은 영상 제작 플랫폼 '웬디 AI 커머스 솔루션'과 내 주변 전통시장 인공지능 탐방서비스 '시장에 가면'에 수여한다.

올해 신설한 AI 활용 분야에서는 디지털 창작력 향상과 아동 미술치료를 위한 캐릭터 영상 제작 도구 '그래피툰'이 특별상을 수상한다.

아이디어 부문 대상은 속도, 비트 등 음악의 15개 성분을 조합해 사용자가 원하는 곡을 정확하게 찾아주는 AI 음악 성분 조합 검색 서비스 '직퍼'와 전통 문양을 변환해 만든 콘텐츠 위에 아동의 색칠 활동이 더해진 작품을 대상으로 해당 아동의 소근육, 인지, 색채 등 발달 지표를 AI으로 분석해 주는 '발달 지연 스크리닝 및 케어 솔루션'이 차지했다.

AI 음악 성분조합 검색 기술 서비스 '직퍼' [사진 제공= 문화체육관광부]

우수상은 청각장애인이 공연·영화·게임 등의 콘텐츠를 착용 가능(웨어러블) 기기를 통해 소리에서 시각과 촉각으로 변환, 체험할 수 있는 플랫폼 '딥인사운드'와 AI 손동작 인식 기술을 활용해 수어 학습자에게 맞춤형 피드백을 제공하는 한국수어 학습 서비스 '손에손잡고'에 수여한다. 장려상은 지역 사투리를 수집해 관광 문화콘텐츠로 확장한 서비스 '말모이 2.0', 야간·교대 노동자를 위해 위치·시간·감정 데이터를 결합, 맞춤형 문화콘텐츠를 추천하는 플랫폼 '밤결'이 받는다.

AI 활용 분야 특별상은 스마트 거울을 활용해 어르신의 운동 자세를 지도해 주는 '실버핏'이 수상한다.

데이터 분석 부문 대상은 대규모 언어모델 기반으로 번역 품질을 높이고, 번역 결과와 데이터를 분석해 이용자 맞춤형 콘텐츠를 추천하는 'K-소설 번역 시장 의사결정 지원플랫폼'이 받는다. 우수상 수상작으로는 문화재 데이터를 분석해 숨은 문화유산의 가치를 발굴하고, 위치에 기반해 이용자에게 탐방 코스를 추천하는 '숨픽'이, 장려상에는 지피에스(GPS) 경로 추적과 이미지 인식 기술을 활용해 이용자에게 도보여행 코스를 제안하는 사례가 선정됐다.

공모전 시상식은 오는 11월18일 서울드래곤시티호텔에서 열리는 '2025 문화 디지털혁신 포럼'에서 진행된다. 우수사례와 아이디어, 데이터 분석 부문의 각 대상 수상자에게는 문체부 장관상과 상금을 수여한다. 공모전 수상작에 대한 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





문체부 이정은 정책기획관은 "청각장애인과 발달장애 아동, 지역 사투리 등 다양한 주제를 활용한 공모전 작품들을 보며 디지털 기술이 따뜻한 사회적 해법이자 문화 확산의 원동력이 될 수 있음을 확인했다"며 "문체부는 공모전을 통해 문화와 기술이 융합된 혁신 사례를 적극 발굴하고, 이를 국민과 함께하는 디지털 문화 소통의 장으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

