[위너스 클럽]셰플러, 웨지의 달인

PO 2차전 BMW 챔피언십 역전 우승

최종일 17번 홀 환상 칩샷 버디쇼

타이틀리스트 보키 디자인 웨지 장착

세계랭킹 1위이자 페덱스컵 랭킹 1위인 스코티 셰플러(미국)가 환상적인 웨지 샷을 뽐냈다.

17일(현지시간) 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프클럽(파70·7061야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십(총상금 2000만 달러)에서 정상에 올랐다. 최종일 버디 6개와 보기 3개를 묶어 3타를 줄이며 4타 차 역전 우승(15언더파 265타)을 완성했다. 지난달 메이저 대회 디 오픈 이후 시즌 5승째이자 통산 18승째를 달성했다. 우승 상금 360만 달러(약 50억원)를 받았다.

스코티 셰플러가 BMW 챔피언십 4라운드 17번 홀에서 칩샷 버디를 성공시킨 뒤 환호하고 있다. 오윙스 밀스(미국)=AFP·연합뉴스

1타 차로 쫓기던 17번 홀(파3)이 하이라이트다. 티샷이 그린 주변 러프에서 빠졌다. 위기의 순간에 웨지를 잡고 약 25m 칩샷 버디를 성공시켰다. 맹추격을 하던 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)의 역전 의지를 꺾어버렸다. 예전 타이거 우즈(미국)의 마법 같은 칩샷 버디를 연상시킨다는 찬사를 받았다.

셰플러는 장타뿐만 아니라 쇼트게임이 좋은 선수다. 특히 어프로치가 환상적이다. 이번 대회에서도 3개의 웨지를 캐디백에 넣었다. 타이틀리스트 보키 디자인 SM8 (50, 56도), 타이틀리스트 보키 디자인 웨지 웍스(60도)다. 셰플러는 "17번 홀에선 파도 나쁜 스코어가 아니라는 걸 알고 있었다. 그런 칩샷이 들어갈 때는 언제나 기분이 좋다. 공이 그린에 떨어질 때 좋아 보였고, 굴러갈 때도 좋아 보였고, 그게 들어가는 걸 보니 정말 좋았다"고 말했다.

＜BMW 챔피언십 우승 당시 사용 클럽＞

드라이버: 테일러메이드 Qi10(8도)

페어웨이 우드: 테일러메이드 Qi10(15도)

아이언: 스릭슨 ZU85(#3-4), 테일러메이드 P7TW(#5-PW)

웨지: 타이틀리스트 보키 디자인 SM8 (50, 56도), 타이틀리스트 보키 디자인 웨지 웍스(60도)

퍼터: 테일러메이드 스파이더 투어 X





공: 타이틀리스 프로 V1 *자료제공=PGA 투어





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

