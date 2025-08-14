중국 후난성 샹시자치주 대표단, 부산진해경자청 방문… 투자입지 경쟁력 홍보·중화권 네트워크 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'부산진해경제자유구역', 中 내륙까지 매료… 성공 모델 배우러 방문

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 14일, 중국 후난성 샹시자치주 정치협회(湘西自治州政) 대표단이 경자청을 방문했다고 전했다.

중국 후난성 샹시자치주정치협회 일행 BJFEZ 방문. 부산진해경자청 제공

중국 중부 내륙 발전의 거점인 후난성은 GDP 규모가 중국 내 9위인 경제 대성(大省)으로, 첨단 장비 제조, 자동차, 신소재 산업 등이 발달한 지역이다.

이번에 경자청을 찾은 대표단은 리핑(Li Ping) 주석을 단장으로 한 6명 규모로, 문화관광과 산업의 융합 발전을 위한 교류와 협력 방안을 모색했다.

대표단은 BJFEZ 홍보관을 견학하며 산업단지 운영 사례를 벤치마킹하고, 투자 유치 전략과 글로벌 물류 플랫폼으로서의 BJFEZ의 경쟁력을 높이 평가했다.

특히 BJFEZ의 트라이포트(Tri-Port) 전략과 후난성의 지리적 강점인 사통팔달(四通八達)의 경제협력 요충지라는 특징 간의 시너지에 주목하며, 상호 공감대를 형성했다.

또 이번 방문을 통해 개방형 경제 전략 지역인 '후난 자유무역 시범지구(FTZ)'와 '부산진해경제자유구역(BJFEZ)' 간의 유사성과 상호 보완 가능성을 재조명하는 계기가 됐다.

후난 자유무역 시범지구는 내륙 지역의 대외개방 창구 역할을 하며 선진 제조업 클러스터 구축을 목표로 하고 있다. BJFEZ 역시 동북아 물류 거점으로서, 항만·공항·철도를 잇는 '트라이포트(Tri-port)' 인프라를 기반으로 제조·물류·서비스 산업이 집적된 복합 경제특구로 성장하고 있다는 점에서 양측의 협력 잠재력이 크다는 평가다.

이러한 인프라를 바탕으로 BJFEZ 구역 내에는 다수의 중국 투자기업이 안정적으로 정착해 있으며, 경자청의 체계적인 기업 지원 시스템은 해외 투자자들에게 높은 평가를 받고 있다.





박성호 청장은 "이번 후난성 대표단의 방문은 지난 5월 중국 창사시에서 열린 'GHMS(Global High-End Manufacturing Summit) 2025'에 BJFEZ가 한국 대표로 초청받아 교류한 데 이어, 중국 후난성과의 네트워킹이 지속적으로 활성화되고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "이번 방문을 계기로 중국 중부 내륙 핵심 지역과의 교류 기반을 더욱 공고히 하고, 첨단산업 및 물류 분야에서의 협력 관계를 확대해 나가겠다"고 강조했다.





