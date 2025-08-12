케이뱅크, 대학생과 상품 서비스 알리는 콘텐츠 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대학생 크리에이터 1기' 선발

케이뱅크가 '케이뱅크 대학생 크리에이터 1기' 발대식을 개최했다고 12일 밝혔다. 케이뱅크 사옥에서 진행된 '대학생 크리에이터 1기 체크인 데이' 행사에서 선발된 20명과 최우형 은행장 등 임직원들이 참석했다.

대학생 크리에이터는 케이뱅크의 다양한 상품과 서비스를 Z세대(1997년 이후 출생) 눈높이에 맞춰 흥미롭게 전달하기 위한 취지로 시작하게 됐다. 6개월 동안 케이뱅크의 상품과 서비스를 소개하는 콘텐츠를 제작할 예정이다.

주요 활동은 상품과 서비스 소개 영상 기획 및 출연, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작, 브랜드 광고 제작과 모델 활동 등이다. 이들은 실제 마케팅 실무와 유사한 프로젝트를 경험하며 콘텐츠 기획력과 디지털 마케팅 역량을 강화하게 된다.

케이뱅크 본사에서 열린 ‘케이뱅크 대학생 크리에이터 1기 체크인 데이’에서 케이뱅크 최우형 은행장(가운데)과 대학생 크리에이터 1기 20명이 기념 촬영을 하고 있다. 케이뱅크

지난 6월부터 진행한 모집에는 전국 대학교 재·휴학생들의 높은 관심 속에 약 20대 1의 경쟁률을 기록했다. 서류 및 면접 심사를 통해 20명이 최종 선발됐다.

참여자에게는 네트워킹 워크숍, 현업 전문가의 밀착 멘토링 및 피드백 등 다양한 지원을 제공하며 활동 지원금 300만원(월 50만원)을 지급하고 특별활동비도 지급된다. 최우수 활동자에게는 상금 100만원과 함께 '대학내일' 표지 모델 기회 등 특별한 혜택도 주어진다.

이날 행사는 최우형 은행장의 환영 인사를 시작으로 케이뱅크 브랜드 소개, 앞으로 수행할 콘텐츠 제작에 도움이 될 콘텐츠 트렌드와 제작 노하우를 주제로 한 전문가 특강 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.





케이뱅크 관계자는 "Z세대를 대표해 톡톡 튀는 아이디어로 케이뱅크의 상품과 서비스를 새롭게 해석하고 더 많은 고객에게 쉽게 재미있게 알릴 수 있는 콘텐츠를 기대한다"며 "6개월 동안 대학생 크리에이터로의 활동이 의미 있는 경험과 소중한 추억이 되길 바란다"고 말했다.





