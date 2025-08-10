광주시, 금타 화재 대응팀 분과위 중심 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·고용·환경보건·주민지원 등 4개

"광주공장 재가동·함평 신공장 건립"

고광완 광주시 행정부시장이 지난 8일 시청 중회의실에서 열린 금호타이어 화재 피해 대응을 위한 민·관합동특별팀(TF) 제5차 전체위원회 회의에 참석, 주요 추진 성과를 공유하고 향후 대응 방안을 모색했다. 광주시 제공

금호타이어 광주공장 화재에 따른 지역경제 충격을 최소화하고 실질적 대응 방안 마련을 위해 구성됐던 '지역경제 위기대응 민·관합동특별팀(TF)'이 정기 회의를 마무리하고, 분과위원회를 중심으로 현안 대응과 미해결 과제를 지속 추진한다.

광주시는 지난 8일 시청 중회의실에서 금호타이어 화재 피해 대응을 위한 민·관합동특별팀 제5차 전체위원회를 열어 정기 전체회의를 마무리했다.

이날 회의에서는 특별팀의 주요 추진 성과를 공유하고, 지난달 30일 발표된 금호타이어 노사 합의에 따른 광주 1공장 재가동과 함평 신공장 이전 계획에 대해 지역사회와 함께 논의하며 향후 대응 방안을 모색했다.

금호타이어 화재 직후 출범한 특별팀은 경제, 고용, 환경·보건, 주민지원 등 4개 분과를 중심으로 대응체계를 구축하고, 자치구와 관련기관, 각계 전문가, 시민 대표와 함께 실질적인 대책을 추진해왔다.

경제 분야에서는 인근 상권 활성화와 소비촉진을 위해 ▲1913송정역시장 맥주페스타, 광산송정상생축제 등 축제 집중 개최 ▲광주시 전 부서 및 공공기관 월 1회 이상 인근 전통시장·소상공인 업소 이용 등 소비 촉진 운동을 펼쳤다.

또 소상공인 및 협력업체를 지원하기 위해 ▲경영안정자금 등 광주시 정책자금을 지원받는 기업의 만기연장 및 상환 유예 ▲2025년 하반기 500억원 규모 소상공인 특례보증 지원 ▲신용보증기금 등 유관기관 협력을 통한 만기 연장 및 신속 위기대응 특례보증, 긴급경영안정자금 지원 ▲지방세 납부기한 연장 및 징수유예 신청제도 안내 등 다양한 재정·행정 지원을 추진했다.

고용 분야에서는 ▲고용위기지역 및 고용위기 선제대응지역 지정 신청 ▲무료 노무상담 및 공감프로그램 운영, 협력업체 휴직 근로자 대상 취업지원 프로그램 운영 ▲피해 근로자 및 주민 지원정책 등을 광주시 누리집을 통해 안내하는 등 다각적인 고용안정 대책을 펼쳤다.

특히 시는 화재 발생 이후 금호타이어 근로자 고용안정과 지역경제 회복을 최우선 과제로 설정하고, 금호타이어 노사와 총 5차례에 걸쳐 면담(노측 2회, 사측 3회)을 진행하며 합의 도출을 적극 지원했다. 그 결과, 광주공장은 오는 10월 재가동되고, 함평 신공장으로의 단계적 이전도 추진된다.

환경·보건 분야에서는 ▲대기·토양 등 유해화학물질 검사결과 공개 ▲차수벽 설치 및 인근 하천 수질 모니터링 강화 ▲화재 현장 드론 촬영자료 확보로 향후 조사 및 활용 기반 마련 ▲건축물 해체 작업 전 주민설명회 및 2차 피해 방지를 위한 안전대책 마련 등 대응조치를 시행했다.

주민지원 분야에서는 ▲총 2만여건의 화재 피해접수와 8,000여건의 보상절차 진행(금호타이어) ▲찾아가는 상생보건소 운영 등 건강·의료 서비스 제공 ▲주민대표 참여 확대 및 주민 불안 해소에도 힘을 쏟았다.





고광완 행정부시장은 "민·관합동특별팀의 정기 전체회의는 마무리되지만, 미해결 과제는 분과위원회를 중심으로 지속 논의하고 이행 상황에 대한 점검도 병행할 것이다"며 "광주시는 금호타이어 광주공장 재가동과 함평 신공장 건립을 지역경제 재도약의 계기로 삼겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

