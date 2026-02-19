한화오션, 캐나다 조선시장도 겨눴다… 현지 조선소·대학과 협력체계 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온타리오조선소, 조선 역량 재건·기술이전 전략적 MOU



모호크대학, 3자 LOI 체결‥ 조선소 인력양성 허브 구축

한화오션이 캐나다 현지 조선소 및 대학과 손잡고 북미 조선·해군 시장 공략에 속도를 낸다.

한화오션은 지난 18일 캐나다 토론토에서 온타리오조선소와 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 알렸다. 이어 온타리오조선소, 모호크대학과 3자간 전략적 협력 의향서(LOI)도 맺었다.

이날 행사에 아슬람 라나, 크리스 비틀, 존 폴 단코, 시마 아칸 등 캐나다 국회의원들이 참석해 양국 간 조선·해군 산업 협력 확대를 환영했다.

모호크대학 폴 암스트롱 총장(앞줄 왼쪽), 한화오션 김희철 대표(앞줄 가운데), 온타리오조선소 숀 파둘로 대표(앞줄 오른쪽)가 전략적 협력 의향서를 체결하고 있다.

AD

한화오션은 온타리오조선소에 설계·엔지니어링 자문, 생산계획 수립 및 공정 관리, 품질관리 시스템 구축, 스마트 조선소 기반 첨단 공정 등 기술과 운영 노하우를 제공할 계획이다. 이를 통해 온타리오주의 대형 선박 건조 역량을 단계적으로 재건하고 캐나다 해군 산업 기반 강화에 기여한다는 구상이다.

양사는 캐나다 차세대 잠수함 사업인 CPSP를 포함한 향후 해군 사업을 염두에 두고 협력을 추진한다. 한화오션은 온타리오조선소가 올해부터 건조하는 선박의 설계 단계부터 기술 지원에 나서며 이를 차세대 조선 역량 실증 사례로 활용할 예정이다.

또 세 기관은 온타리오조선소 내에 '조선 인력양성 허브'를 구축한다. 향후 10~15년간 조선소 확장·현대화 계획과 연계해 용접, 제작, 해양기계, 전기, 로보틱스, 비파괴검사 등 핵심 숙련 인력을 양성한다는 계획이다. 통합형 교육 캠퍼스 조성, 산업 주도형 고급 교육 프로그램 개발, 가상현실·로보틱스·디지털 트윈 기반 응용 연구 과제 발굴도 단계적으로 추진한다.

CPSP 수주 시에는 온타리오주 내 조선 전문 교육·훈련센터 설립 등 전략적 투자와 현지 업체와의 산업 협력 확대도 검토한다. 이를 통해 오대호 지역을 방산 조선 중심지로 육성한다는 목표다.

숀 파둘로 온타리오조선소 대표는 "한화오션과 파트너십을 맺고 세계적 수준의 조선 전문성과 생산 시스템을 도입해 온타리오와 캐나다 해양·방산 산업 기반을 강화하겠다"고 말했다.





AD

김희철 한화오션 대표는 "이번 협력은 단순한 기술 이전을 넘어 첨단 조선 공정과 운영 노하우를 현지에 내재화하는 데 의미가 있다"며 "CPSP를 포함한 캐나다 해군 사업의 성공적 수행 기반을 구축하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>